تجديد حبس 6 متهمين بخلية الامل الاخوانية على ذمة التحقيقات

قررت النيابة العامة تجديد حبس 6 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا المعروفة إعلاميا باسم قضية "خلية الأمل"، وهم كل من "ز.ع" و"ح.م" و" ه.ف" و"ا.ت" و"ح.ب" و"ك.س"



ووجهت النيابة للمتهمين فى القضية تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.



وتم ضبط عدد من المتورطين فى خلية الأمل للتنسيق مع جماعة الإخوان الإرهابية والقائمين على إدارة تلك الكيانات والكوادر الإخوانية وعناصر التنظيمات والتكتلات الإثارية غير الشرعية المتواجدين بالبلاد

