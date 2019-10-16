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فن

نقابة الموسيقيين تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ جمال سلامة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:53 م
هانى شاكر
هانى شاكر
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أحمد إبراهيم
أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هانى شاكر بيانا يوضح آخر تطورات الحالة الصحية للفنان جمال سلامة وما كتب عنه على إحدى صفحات التواصل لأحد الصحفيين بأنه يمر بحالة صحية حرجة والمناشدات بتدخل النقابة لعلاجه.

وقالت النقابة فى بيانها : ""تشير نقابة المهن الموسيقية أنها تتابع حالة الموسيقار جمال سلامة منذ بداية مرضه وتتولى نفقات العلاج بالكامل والإقامة في المستشفيات التى تردد عليها".

تابع البيان: "تؤكد أن الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، قد أصدر تعليماته للجان النقابة بالمتابعة المستمرة للحالة الصحية للموسيقار جمال سلامة منذ بداية مرضه لكونه واحدا من أكبر رموز الفن والموسيقى في مصر والعالم العربي، وأن السيد النقيب ومجلس النقابة يتابعون تطورات الحالة الصحية للموسيقار، أولا بأول، مؤكدا أنها لن تدخر جهدا في الوقوف إلى جانب الموسيقار الكبير، وأن النقابة أبدا لا تتخلي عن أعضائها ولاسيما القامات الكبيرة التي أثرت التراث الإنساني".

واختتم البيان: "تهيب نقابة المهن الموسيقية من السادة الصحفيين والإعلاميين تحري الدقة في الاخبار المتداولة والتأكد من المصادر الأصلية للخبر".
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