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أخبار العالم

موقف صادم.. ترامب: حزب العمال الكردستاني أسوأ من داعش

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:29 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أحمد محرم
نقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحه بأن قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شن العملية العسكرية التركية في شمال سوريا لم يفاجئه.

وفي تصريح صادم، قال ترامب إن حزب العمال الكردستاني، الخصم الأساسي لنظام أردوغان، أسوأ من تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف ترامب أنه إذا كانت روسيا ستساعد في حماية الأكراد فهذا شيء جيد وليس سيئا، معربًا عن أمله بأن تسوي سوريا وتركيا الموقف فيما بينهما.

نقلت قناة "سكاي نيوز" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقه على الحملة العسكرية التي تشنها تركيا ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا، بالقول إن الأكراد "ليسوا ملائكة"، وإن الولايات المتحدة "دفعت لهم الكثير" ليشاركوا في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بلاده ستواجه العملية التركية تلك بفرض مزيد من العقوبات.

وكانت الولايات المتحدة أبرز الداعمين لقوات سوريا الديمقراطية، ذات الغالبية الكردية، والتي قاتلت تنظيم داعش ونجحت في استعادة الكثير من الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا، كما أنها تعتقل الآن نحو 12 ألفا من عناصر داعش وعائلاتهم.

وكان ذلك قبل أن تشن تركيا هجومها في المنطقة، في أعقاب اتصال هاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وترامب الأسبوع الماضي.
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