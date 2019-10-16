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رياضة

هشتاج فايلر يتصدر تويتر بعد تأجيل القمة.. ومغردون: البسو الاحمر بيخافوا منه

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:52 م
فايلر
فايلر
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #فايلر بعد تصريحاتة الاخيرة عن غضبة الشديد من تأحيل القمة بين الاهلي والزمالك.

وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏هو السبب فى التأجيل خلى الفرق كلها تخاف تلاعبنا ‎#فايلر

‏‎#فايلر
إنت السبب لو ماكنتش خوفتهم بدري كده كان زمانهم بيلاعبونا وبيخسروا برضه 🤷‍♀️😆

‏‎#فايلر مرعوبين منك

‏‎#فايلر ايوه يامرعبهم يافيلر

‏‎#فايلر
للدرجه دي خايفين من المارد الاحمر 😀

#فايلر البسو الاحمر بيخافوا منة.
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