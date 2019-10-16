هشتاج فايلر يتصدر تويتر بعد تأجيل القمة.. ومغردون: البسو الاحمر بيخافوا منه

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #فايلر بعد تصريحاتة الاخيرة عن غضبة الشديد من تأحيل القمة بين الاهلي والزمالك.



وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :



‏هو السبب فى التأجيل خلى الفرق كلها تخاف تلاعبنا ‎#فايلر



‏‎#فايلر

إنت السبب لو ماكنتش خوفتهم بدري كده كان زمانهم بيلاعبونا وبيخسروا برضه 🤷‍♀️😆



‏‎#فايلر مرعوبين منك



‏‎#فايلر ايوه يامرعبهم يافيلر



‏‎#فايلر

للدرجه دي خايفين من المارد الاحمر 😀



#فايلر البسو الاحمر بيخافوا منة.