هشتاج فايلر يتصدر تويتر بعد تأجيل القمة.. ومغردون: البسو الاحمر بيخافوا منه

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #فايلر بعد تصريحاتة الاخيرة عن غضبة الشديد من تأحيل القمة بين الاهلي والزمالك.
وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
هو السبب فى التأجيل خلى الفرق كلها تخاف تلاعبنا #فايلر
#فايلر
إنت السبب لو ماكنتش خوفتهم بدري كده كان زمانهم بيلاعبونا وبيخسروا برضه 🤷♀️😆
#فايلر مرعوبين منك
#فايلر ايوه يامرعبهم يافيلر
#فايلر
للدرجه دي خايفين من المارد الاحمر 😀
#فايلر البسو الاحمر بيخافوا منة.
وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
هو السبب فى التأجيل خلى الفرق كلها تخاف تلاعبنا #فايلر
#فايلر
إنت السبب لو ماكنتش خوفتهم بدري كده كان زمانهم بيلاعبونا وبيخسروا برضه 🤷♀️😆
#فايلر مرعوبين منك
#فايلر ايوه يامرعبهم يافيلر
#فايلر
للدرجه دي خايفين من المارد الاحمر 😀
#فايلر البسو الاحمر بيخافوا منة.