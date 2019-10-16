Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بالتزامن مع تهديدات ترامب..الكونجرس ينتهي من قانون معاقبة أردوغان

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:51 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلن رئيس اللجنة الجمهورية بمجلس النواب ليز تشيني، إن جمهوريي مجلس النواب الأمريكي يعدون مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا والتي سيقدمونها في الساعات القادمة.

وقدم المشرعون الأمريكيون مشروع قانون يفرض عقوبات على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والكيانات الأجنبية المشاركة في التعاون الدفاعي مع تركيا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ستفرض عقوبات على تركيا، في حال لم ينجح لقاء بنس مع أردوغان.

وأضاف أنه لم يعط الضوء الأخصر لأردوغان من أجل غزو سوريا.

بالإضافة إلى أردوغان، تستهدف العقوبات نائب رئيس تركيا ووزراء الدفاع والشؤون الخارجية والخزانة والتجارة والطاقة / الموارد الطبيعية ، وفقًا لنص التشريع الذي قدمته عضوة الكونغرس ليز تشيني.

كما يطالب التشريع الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على الأشخاص أو الكيانات الأجنبية التي تقدم الدعم المالي أو التكنولوجي للقوات المسلحة التركية بما في ذلك إنتاج النفط أو الغاز الطبيعي.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يوم الاثنين ينص على فرض عقوبات واسعة النطاق على تركيا ردًا على عمليتها العسكرية في شمال شرق سوريا.

وفي الوقت نفسه ، قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة ، كيلي كرافت ، إن الولايات المتحدة تحث تركيا على وقف هجومها في سوريا وإعلان وقف إطلاق النار على الفور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب يدافع عن قرار التخلي عن أكراد سوريا.. والجمهوريون يهاجمونه

مجلس الشيوخ الأمريكي يبحث فرض عقوبات على تركيا

الجمهوريون يقترحون عقوبات على تركيا ردا على غزوها سوريا

خطة أردوغان الكبرى لعودة داعش مجددا إلى سوريا.. العدوان التركي على الشمال السوري يهدد بإبادة جماعية للأكراد.. وغضب بين الجمهوريين بسبب تساهل ترامب مع أنقرة

مقتل أول جندي تركي في شمال سوريا.. والكونجرس يناقش معاقبة أنقرة.. أبرز ما تناولته الصحف السعودية اليوم

تفاصيل عقوبات ترامب على وزراء أردوغان بسبب غزو سوريا

ترشيحاتنا

بعد إلغاء القمة.. مؤمن زكريا يشعل السوشيال ميديا.. والجمهور: شبكة الزمالك بتناديك

العثور على زوجة ممثل شهير مقتولة بالرصاص في ظروف غامضة .. تفاصيل مثيرة

أول تعليق من فرجاني ساسي عقب أنباء رحيله عن الزمالك

عباية ولا فستان.. يسرا تتألق بـ الدانتيل الشفاف

الأمير ويليام يركب توك توك وكيت تمشي على خطى ديانا.. شاهد أبرز ما فعلاه في باكستان

بعد خلعها الحجاب.. سهير رمزى تتألق مع نجمات السبعينات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تقمص محمد صلاح شخصية ماوى الكرتونية.. تعرف على تفاصيل فيلم موانا

وش السعد.. 20 صورة لـ مكة محمد صلاح تتوج رحلة نجاح والدها

بـ ملابس الهنود الحمر العارية.. محمد صلاح مع ابنته مكة فى عيد ميلادها |شاهد