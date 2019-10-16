بالتزامن مع تهديدات ترامب..الكونجرس ينتهي من قانون معاقبة أردوغان

أعلن رئيس اللجنة الجمهورية بمجلس النواب ليز تشيني، إن جمهوريي مجلس النواب الأمريكي يعدون مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا والتي سيقدمونها في الساعات القادمة.



وقدم المشرعون الأمريكيون مشروع قانون يفرض عقوبات على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والكيانات الأجنبية المشاركة في التعاون الدفاعي مع تركيا.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ستفرض عقوبات على تركيا، في حال لم ينجح لقاء بنس مع أردوغان.



وأضاف أنه لم يعط الضوء الأخصر لأردوغان من أجل غزو سوريا.



بالإضافة إلى أردوغان، تستهدف العقوبات نائب رئيس تركيا ووزراء الدفاع والشؤون الخارجية والخزانة والتجارة والطاقة / الموارد الطبيعية ، وفقًا لنص التشريع الذي قدمته عضوة الكونغرس ليز تشيني.



كما يطالب التشريع الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على الأشخاص أو الكيانات الأجنبية التي تقدم الدعم المالي أو التكنولوجي للقوات المسلحة التركية بما في ذلك إنتاج النفط أو الغاز الطبيعي.



ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يوم الاثنين ينص على فرض عقوبات واسعة النطاق على تركيا ردًا على عمليتها العسكرية في شمال شرق سوريا.



وفي الوقت نفسه ، قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة ، كيلي كرافت ، إن الولايات المتحدة تحث تركيا على وقف هجومها في سوريا وإعلان وقف إطلاق النار على الفور.