بعد أزمة القمة.. المقاولون العرب يحسم موقفه من مواجهة الزمالك بشكل نهائى غدا

قرر مسئولو نادى المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح عقد اجتماع غدا " الخميس بمقر النادى لحسم مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام الزمالك والمقرر إقامتها السبت المقبل فى إطار لقاءات الجولة الخامسة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2019/2020.



وكان اتحاد الكرة أعلن عن تقديم مباراة نادي الزمالك أمام منافسه فريق المقاولون العرب لتقام يوم السبت المقبل وأكد الاتحاد أن ذلك جاء بناء على تقدير للتعليمات الأمنية وحفاظًا على مواعيد مسابقة الدوري الممتاز أمام ضيق الوقت المتاح أمام الجميع وتفاديا لأية تأجيلات أخرى قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم.



وأشار اتحاد الكرة إلى أنه قرر عدم إقامة مباراة المقاولون مع أسوان في موعدها المحدد له يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز على أن يحدد موعدها الجديد خلال 48 ساعة وتقديم مباراة الزمالك مع المقاولون ضمن الجولة الخامسة للمسابقة لتقام في الثامنة مساء السبت المقبل 19 أكتوبر الحالي باستاد السلام.



ويجدر الإشارة إلى أن هذا القرار جاء بعدما أعلن اتحاد الكرة المصري تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى.



ومن المقرر أن يحسم مجلس إدارة المقاولون العرب قراره النهائى بشأن مواجهة الزمالك من عدمه فى اجتماع الغد المقرر إقامتها بمقر النادى بمدينة نصر .