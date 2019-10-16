تقرير يفضح أمير قطر..أشترى مراكز دراسات لتحسين صورته..فيديو

كشف تقرير بالفيديو عن حجم الأموال التي تقوم قطر بصرفها في الخارج، لتحسين صورتها أمام دول العالم، من خلال دفع ملايين الدولارات للعديد من مراكز الأبحاث والدراسات بأمريكا، لإعداد تقارير تُحسن صورة قطر، وتخفي جرائمها ودعمها الإرهاب.



كما كشف التقرير عن أسماء وتفاصيل المراكز التي تقوم قطر ونظام تميم بصرف الأموال عليها، وتشغيلها لحساب نظام الأسرة الحاكمة في قطر، كما يرصد تفاصيل المقرات التي تعمل فيها هذه المراكز المشبوهة، والتي تعد تقارير تشوّه صورة الدولة المصرية والدول العربية الأخرى.



و رصد التقرير، ما تقوم به قطر من شراء مساحات كبرى في عدد كبير من الصحف الأجنبية، لأعداد الأخبار والتقارير التي تحسن وجه أمير قطر أمام العالم.



