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ملفات

رئيس الوزراء يلتقي وزير الخزانة الأمريكي.. منوشين يعرب عن سعادته بالتعاون المتنامي مع مصر.. ويصف مشروع الإسكان الاجتماعي بـ الإنجاز المبهر

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 05:00 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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محمد إبراهيم
رئيس الوزراء:
= اللقاءات مع الجانب الأمريكي تعكس التطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية 
= مصر تتطلع لتعزيز علاقات الشراكة خلال زيادة استثمارات الشركات الأمريكية فى مصر
= نطالب بالانسحاب الفوري للقوات التركية من الأراضى السورية وندين التدخل التركي 

ستيفين منوشين:
= ما حققته مصر فى ملف الإسكان الاجتماعي إنجاز مبهر
= عقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية ضد تركيا بسبب العدوان

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، ستيفين منوشين، وزير الخزانة الأمريكى، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسفير ياسر رضا، سفير مصر فى واشنطن.

وخلال اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى اللقاءات الإيجابية التى أجراها خلال زيارته للولايات المتحدة مع المسئولين في الإدارة الأمريكية والكونجرس، وفى مقدمتهم نائب الرئيس مايك بنس، وهي اللقاءات التى عكست التطور الإيجابي الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية تحت قيادة الزعيمين السيسى وترامب.

وأعرب مدبولى عن تطلع مصر لتعزيز علاقات الشراكة بين مصر والولايات المتحدة، سواء على المستوى الثنائي من خلال زيادة استثمارات الشركات الأمريكية فى مصر، أو على صعيد التنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية، لا سيما بعد ما أظهرته مباحثات أمس مع نائب الرئيس من تقارب وجهات النظر فيما يخص إدانة العدوان التركى على الأراضى السورية.

وفيما يتعلق بالتعاون الثنائي، استعرضت وزيرة الاستثمار نتائج اللقاء الذى أجراه رئيس الوزراء مع رئيس مؤسسة التمويل الدولية DFC، ومجالات التعاون التى تم الاتفاق على تفعيلها فيما يخص النقل، وتحلية المياه، والربط الكهربائى مع أفريقيا.

من جانبه، أعرب "منوشين" عن سعادته بالتعاون المتنامي مع مصر، وأضاف أنه قرأ تقريرًا حول مشروعات الإسكان الاجتماعى فى مصر، ووصف منوشين ما حققته مصر فى هذا الملف بأنه إنجاز مبهر.

وتطرق اللقاء إلى الجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة لاحتواء العواقب السلبية للعدوان التركي على الأراضي السورية، وشرح "منوشين" العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة ضد تركيا.

وفى هذا الصدد، أعاد مدبولى التأكيد على إدانة مصر القوية للعدوان التركي، والمطالبة بالانسحاب الفوري للقوات التركية من الأراضى السورية.
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