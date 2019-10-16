تفوق على نيمار وميسي.. رونالدو يتصدر قائمة الحسابات الأكثر متابعة على إنستجرام



احتلت المركز العاشر والأخير فى القائمة، صاحبة الـ 29 عامًا، والتى تنشر الكثير من الفيديو أثناء تواجدها فى الأستوديو للتحضير لأحدث أغانيها.



9- نيمار - 122.9 مليون متابع



جاء فى الترتيب قبل الأخير فى القائمة نجم المنخب البرازيلي ونادى باريس يان جيرمان "نيمار"، أحد أمهر لاعبى كرة القدم فى العالم، والذى يشارك جمهوره حياته اليومية على "إنستجرام".



8- ليونيل ميسى - 125.8 مليون متابع



تطور عدد المتابعين له تمامًا عن العام الماضى، حيث أصبح فى قائمة الشر الأكثر متابعة على إنستجرام، وهو نجم المنتخب الأرجنتينى ونادى برشلونة الإسبانى.



7- بيونسيه - 129.58 مليون متابع



تراجعت المغنية الأمريكية السمراء الشهيرة عن الترتيب الرابع فى القائمة واحتلت السابع هذا العام، لاتترك انستجرام سواء كانت على السجادة الحمراء أو تعرض وجبة جديدة ، وتستعرض أحدث فساتينها وأزياءها.



6- كيلي جينر - 140.7 مليون متابع



لم تخلو القائمة من مقدمة البرامج والممثلة وعارضة الأزياء المثيرة، والتى تستعرض حياتها الشخصية من خلال أحدث منتجات التجميل، أو أثناء السباحة فى المسبح الخاص بها، ولكنها تراجعت فى الترتيب عن العام الماضى.



5- كيم كاردشيان - 144.1 مليون متابع



حصدت نجمة تلفزيون الواقع المركز الخامس فى القائمة، والتى تنشر الكثير من الصور المثيرة للجدل مع عائلتها وأصدقائها باستمرار.



4- داونى جونسون - 150.2 مليون متابع



هو المصارع والممثل الأمريكي الذى اشتهر بشخصية الصخرة، ثم دوره فى سلسلة أفلام السرعة الشهيرة فاست فاريوس، وهو أحد أغلى النجوم أجرًا فى هوليوود، وينشر الكثير من الصور أثناء قيامه بالتمارين الرياضية، وكواليس أعماله الفنية.





3- سيلينا جوميز - 153.7 مليون متابع



تنشر سيلينا ماري جوميز الممثلة والمغنية ومؤلفة الأغاني الأمريكية، العديد من الصور باستمرار على "انستجرام" حيث تشارك معظم نشاطات حياتها عليه، وهي من مواليد 22 يوليو 1992 بنيويورك، لأب من أصل مكسيكي وأم من أصل إيطالي، واحتلت المرتبة الأولى باقتدار، والتى تراجعت من المركز الأول فى العام الماضى للمركز الثالث لهذا العام.



2- أريانا جراندي - 159.9 مليون متابع



جاءت المغنية وكاتبة الأغاني والممثلة الأمريكية - الإيطالية فى المركز الثانى، والتي عُرفت بتأديتها لدور في سلسلة المسلسلات الكوميدية والغنائية "فيكتوريوس" التي قدمتها قناة نكلوديون، والحائزة على جائزة إيمي.



1- كريستيانو رونالدو - 175.9 مليون متابع



جاء فى المرتبة الأولى باقتدار بعدما كان فى المركز الثانى للعام الماضى، وهو تنجم المنتخب البرتغالي ونادى يوفنتوس الإيطالى، وأحد أفضل لاعبي كرة القدم فى العالم والتاريخ، والذي يعتمد على انستجرام فى حياته اليومية.



مع ظهور عالم التواصل الاجتماعى، أصبحت الشغل الشاغل لمعظم البشر فى حياتهم اليومية، وهو الذى دفع فضول مشاهير العالم لدخول تلك التجربة للتواصل مع جماهيرهم ومحبيهم، ومن ضمن تلك المنصات وأشهرها لدى الجميع "إنستجرام"، الذى يتيح لأي شخص متابعة الحياة اليومية لنجمه المفضل.فى إطار ذلك يستعرض "صدى البلد" الإخباري قائمة أكثر نجوم فى العالم متابعة على "إنستجرام"، حيث جاء كريستيانو رونالدو فى المركز الأول بـ 175.9 مليون متابع، بينما حل فى الترتيب الأخير المطربة تايلور سويفت برصيد 119.6 مليون متابع.