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اقتصاد

رئيس "الضرائب": المصلحة تشهد حاليا تطورا هائلا للتحول الرقمي

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 09:01 م
ضرائب
ضرائب
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أ ش أ
قال عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة تشهد في الوقت الحالي تطورا هائلا للتحول الرقمي وميكنة العمليات الضريبية.

وأضاف حسين، خلال اللقاء الذي نظمته لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء، أن خطة تطوير المصلحة تتضمن 5 محاور وهي (هندسة وتبسيط الإجراءات الضريبية، ميكنة جميع العمليات الضريبية، تطوير العنصر البشري، تطوير أماكن وبيئة العمل بالمصلحة، والتشريعات الضريبية).

وأوضح أنه بالنسبة لتبسيط الإجراءات الضريبية فتم الانتهاء منها بالكامل بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالميكنة فتم البدء بعدة إجراءات أهمها تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا سواء إقرارات ضريبة الدخل السنوية أو إقرارات ضريبة القيمة المضافة الشهرية، وكذلك قانون الفاتورة الإلكترونية.

وقال إن وزير المالية الدكتور محمد معيط أصدر قرارا بإلزام جميع الأشخاص الاعتبارية سواء شركات أموال أو أشخاص بتقديم إقرارها الضريبي إلكترونيا اعتبارا من أول يناير 2020، واختياريا بالنسبة للشخص الطبيعي (الممول الذي يقوم بمزاولة النشاط منفردا).

وفيما يتعلق بمحور تطوير التشريعات الضريبية، قال رئيس الضرائب إنه تم الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث تم الموافقة عليه من مجلس الوزراء، وحاليا معروض على على مجلس النواب لمناقشته.

وأضاف أن القانون يهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة، وذلك منعا لتعدد الإجراءات تسهيلا على الممولين وتيسيرا لتحقيق الالتزام الضريبي.

وأوضح حسين أن مشروع القانون يرسي منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيا أسوة لما هو متبع في كثير من دول العالم، وذلك تمهيدا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة.

أما بالنسبة للعنصر البشري، أوضح أن هناك اهتماما برفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب ومهاراتهم وتعريفهم بالآليات الحديثة في العمل الضريبي خاصة فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في العمل الضريبي.

وقال إن مركز الاتصالات المتكامل، الذي تم البدء في تشغيله أول أغسطس الماضي، يغطي جميع خدمات ضرائب الدخل والقيمة المضافة والإقرارات من خلال مركز موحد.

وأضاف أن مركز الاتصالات المتكامل يأتي في إطار التطوير المستمر الذي تقوم به مصلحة الضرائب لأنظمة العمل الخاصة بها بهدف التسهيل على الممولين وإدخال تكنولوجيا المعلومات في كافة الأنشطة الأساسية للمصلحة.

وأشار إلى أن مركز الاتصالات سيعمل بأحدث نظم الاتصال والخبرات طبقا للنظم العالمية القياسية، وذلك لتحسين مستوى الخدمة المقدم إلى الممولين والمسجلين وتقديم العديد من الخدمات الرئيسية .

وأكد أن المركز سيقوم بالرد على أي استفسارات بشأن المشكلات التي تخص الممولين.
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