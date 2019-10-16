بسبب تأخرها في الحمام .. معلمة تكسر إصبع تلميذة في الأقصر

حالة من الاستياء انتابت أولياء أمور إحدى مدارس غرب الأقصر عقب قيام معلمة بكسر اصبع تلميذة عقابا لها بعد تأخرها في دورة المياه.



وكان قد تقدم أيمن حسن ولي أمر التلميذة " هاجر " بمدرسة العمدة الطاهر الابتدائية بشكوى إلى الإدارة التعليمية بالقرنة غرب الأقصر بعد أحداث واقعة تعدى معلمة بالمدرسة، ضد "ن . ا. ا" معلمة لغة عربية، واتهامها بكسر إصبع نجلته عقابا لها بسبب تأخرها في دورة المياه، وقامت باستخدام خرطوم بلاستيكي لضربها .



وأضاف ولي الأمر أن ابنته تتلقى العلاج لعدة أيام، لم نر تحسنًا في حالتها، وبدأت يدها فى الانتفاخ وقام على الفور إلى مركز الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، حمل الرقم " ٩٤٢٦ جنح القرنة لسنة٢٠١٩ ".

