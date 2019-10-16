فى اليوم العالمى للتغذية .. 10 مخاطر لـ الجوع الأنيميا أبرزها

يمتنع بعض الأشخاص عن تناول الأطعمة مما يتسبب لهم فى الشعور بالجوع الشديد ، ولا يتناولون الطعام لأسباب متعددة كإنقاص الوزن ، ولا يعلم الكثير مدى خطورة الجوع أو الابتعاد عن الطعام، لذلك نقدم لك فى هذا التقرير مخاطر الجوع فى اليوم العالمى للتغذية :
1-الأنيميا.
2-هشاشة العظام وكسور العظام.
3- ضعف جهاز المناعة.
4- سوء التغذية.
5- ضعف الخصوبة.
6- مشكلات في النمو.
7- زيادة خطر حدوث مضاعفات جراحية.
8- الاكتئاب.
9- فقدان الشعر.
10- الشعور بالبرد باستمرار.
1-الأنيميا.
2-هشاشة العظام وكسور العظام.
3- ضعف جهاز المناعة.
4- سوء التغذية.
5- ضعف الخصوبة.
6- مشكلات في النمو.
7- زيادة خطر حدوث مضاعفات جراحية.
8- الاكتئاب.
9- فقدان الشعر.
10- الشعور بالبرد باستمرار.