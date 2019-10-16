Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اخترق حساباتهم بـ فيسبوك وابتزهم وهددهم.. ضبط شخص نصب على المواطنين| فيديو

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 08:13 م
المتهم
المتهم
Advertisements
مصطفى الرماح
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإشتراك مع آخر بإرتكاب 23 واقعة نصب وإحتيال على المواطنين وإختراق حساباتهم الشخصية بقصد إبتزازهم.

تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من ثلاثة مواطنين بتضررهم من قيام القائم على إدارة إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " ، والمعنونة "حورس" مستخدما أرقام هواتف "محددة" للنصب عليهم وإيهامهم بقدرتهم فى الحصول على حجز رحلات سياحية بأسعار مخفضة من خلال التعاقد مع الفنادق السياحية ، وعقب ذلك قام بإختراق الحسابات الخاصة بهم والتحصل منها على بياناتهم وصورهم الشخصية وإبتزازهم ماديًا.

أسفرت جهود البحث من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة عن قيام (شخصين – مقيمين بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة – لهما معلومات جنائية مسجلة) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين من خلال إحدى الصفحات "محددة" بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للحجز فى الفنادق السياحية، وذلك نظير خصومات مالية كبيرة وتحويل "مبالغ الحجز" عن طريق إحدى خدمات المحمول، وكذا إختراق حساباتهم الشخصية والحصول منها على الصور الخاصة بهم وتهديدهم وإبتزازهم بها لعدم التشهير بهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم إستهداف المتحرى عنهما، حيث تم ضبط أحدهما بمحل إقامته "جار ضبط الآخر" ، وبالتفتيش تم العثور على (هاتف محمول - لاب توب - "10" خطوط محمول المستخدمين فى إرتكاب الوقائع المُشار اليها)، وبفحصهم تبين وجود آثار ودلائل للصفحة المنوه عنها، والتى يقوم بإدارتها من خلال الحساب الشخصى الخاص به ، وتبين وجود المحادثات بينه وبين المجنى عليهم للإتفاق على مبلغ الحجز وكذا إيصالات تحويل المبالغ المالية لهم.

بمواجهة المتهم المضبوط، إعترف بقيامه بالإشتراك مع المتهم الثانى "الهارب" بإرتكاب الواقعة المشار اليها، وعدد (22) واقعة مماثلة بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
Advertisements

ترشيحاتنا

سحب الملفات 19 أكتوبر.. قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات بالكلية الحربية والبحرية كضباط محاربين.. اعرف الشروط

مش هتاجر بحق ابني.. والد ضحية الغدر يرفض عمرة محافظ المنوفية

ننشر فيديو لحظة حريق كنيسة مار جرجس المنصورة

حادث مؤسف.. مصرع سائح بريطاني غرقًا أثناء محاولته التقاط صورة سيلفى .. شاهد

تحول لأشلاء .. مصرع شخص وإصابة 13 في تصادم داخل نفق أحمد حمدي

مفاجأة: التخفيضات تضرب موديلات نيسان 2019.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تقمص محمد صلاح شخصية ماوى الكرتونية.. تعرف على تفاصيل فيلم موانا

وش السعد.. 20 صورة لـ مكة محمد صلاح تتوج رحلة نجاح والدها

بـ ملابس الهنود الحمر العارية.. محمد صلاح مع ابنته مكة فى عيد ميلادها |شاهد