ثقافة الغربية تناقش دور الدولة في دعم قضايا المرأة الريفية

شهدت العديد من المواقع الثقافية بمحافظة الغربية اقامة مجموعة كبيرة من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة للإحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية والذي يوافق يوم 15 أكتوبر من كل عام، حيث أكدت سامية القاضي على أن المرأة الريفية من أحد أهم عوامل التنمية في مصر وذلك من خلال مشاركاتها في اقامة العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وطالبت خلال محاضرة لمكتبة كفر حجازي الثقافية بعنوان "المرأة الريفية والمساهمة في عجلة التنمية" بضرورة اتخاذ الاجراءات من أجل دمج المرأة الريفية والعمل على صقل مهاراتها وتنمية قدراتها.



استعرضت مكتبة الطفل والشباب بشرشابة مجهودات الدولة في دعم المشروعات النسائية للمرأة الريفية من خلال تقديم التسهيلات المالية لإقامة المشروعات وفقا لتوجيهات القيادة السياسية التي أولت اهتماما كبيرا بقضايا المرأة ومن ضمنها، التأكيد على عدم المساس بحقوقها في التعليم والعمل وحقها في المشاركة بصوتها من خلال العمليات الانتخابية والترشح للمجالس النيابية والمناصب العليا.



ومن جهتها طالبت الدكتورة سماح جاهين أستاذ المناهج وطرق التدريس ومحاضر التنمية البشرية خلال محاضرة لقصر ثقافة طنطا بضرورة نشر ثقافة المساواة بين الذكور والاناث في الريف المصري، وعدم التفرقة بينهم في الحق في التعليم أو النزول لسوق العمل واعطائها كامل حقوقها في مسائل الميراث بما قضى به الشرع، مع تشديد العقوبات بما يخص اﻹعتداء عليها أو اجبارها على الزواج في سن مبكرة.