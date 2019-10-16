منتخب سيدات السعودية للريشة الطائرة يشارك في بطولة مصر الدولية

يشارك المنتخب السعودي للريشة الطائرة للسيدات المؤلف من أربع لاعبات في بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من ١٧ - ٢٢ أكتوبر الجاري .
و يضم منتخب الأخضر للريشة الطائرة للسيدات كلا من رنا عبدالله و شذى صالح و شهد عبدالله و عزيزة نظمي .
كما تشهد البطولة مشاركة الحكمان السعوديان هتون السدحان و محمد باسودان في إدارة و تحكيم منافسات البطولة و تأتي هذه المشاركة ضمن خطة الاتحاد برئاسة مقرن المقرن لتطوير الحكام المحليين واكتسابهم للخبرة على المستوى الدولي حيث تعتبر هذه المشاركة الدولية هي الرابعة من نوعها خلال هذا العام .
من جانبها أشادت رئيسة وفد المملكة المشارك بالبطولة عضو مجلس إدارة الاتحاد منال عسيري باستعدادات اللاعبات لتمثيل المملكة في هذه البطولة على أكمل وجه بإشراف مدرب المنتخب السعودي للريشة الطائرة عمار عوض متمنية التوفيق لمنتخب الريشة للسيدات خلال مشاركته الدولية.