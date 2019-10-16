Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

منتخب سيدات السعودية للريشة الطائرة يشارك في بطولة مصر الدولية

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 09:00 م
ربيع ياسين
ربيع ياسين
Advertisements
عمرو ابوبكر
يشارك المنتخب السعودي للريشة الطائرة للسيدات المؤلف من أربع لاعبات في بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من ١٧ - ٢٢ أكتوبر الجاري . 

و يضم منتخب الأخضر للريشة الطائرة للسيدات كلا من رنا عبدالله و شذى صالح و شهد عبدالله و عزيزة نظمي . 

كما تشهد البطولة مشاركة الحكمان السعوديان هتون السدحان و محمد باسودان في إدارة و تحكيم منافسات البطولة و تأتي هذه المشاركة ضمن خطة الاتحاد برئاسة مقرن المقرن لتطوير الحكام المحليين واكتسابهم للخبرة على المستوى الدولي حيث تعتبر هذه المشاركة الدولية هي الرابعة من نوعها خلال هذا العام . 

من جانبها أشادت رئيسة وفد المملكة المشارك بالبطولة عضو مجلس إدارة الاتحاد منال عسيري باستعدادات اللاعبات لتمثيل المملكة في هذه البطولة على أكمل وجه بإشراف مدرب المنتخب السعودي للريشة الطائرة عمار عوض متمنية التوفيق لمنتخب الريشة للسيدات خلال مشاركته الدولية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للمرة الاولى..سعوديات يحكّمن في البطولات الدولية للريشة الطائرة

منتخب السعودية للريشة الطائرة للسيدات يستعد للمشاركة في بطولة مصر الدولية

31 دولة تؤكد مشاركتها ببطولة مصر الدولية الخامسة للريشة الطائرة

47 لاعبا في قائمة منتخب الريشة الطائرة ببطولة مصر الدولية

ترشيحاتنا

يطالب بهذا الأمر ..تعليق مثير من نبيل الحلفاوي على تأجيل مباراة القمة

هتنزل المرة دي.. أحمد موسى: حنفي تركيا يركع أمام الأمريكان .. فيديو

رفيق الرحلة.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد شقيقه على طريقته الخاصة .. صور

لأول مرة.. الدولار يتراجع ويسجل أقل سعر له منذ 3 سنوات

ليس مجبرا .. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ

من الهروب إلى الوفاة .. 4 شائعات تضرب الكرة المصرية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأجمل .. تحدى فى مقاييس الجمال بين بيلا حديد وشقيقتها جيجى

بعد تقمص محمد صلاح شخصية ماوى الكرتونية.. تعرف على تفاصيل فيلم موانا

وش السعد.. 20 صورة لـ مكة محمد صلاح تتوج رحلة نجاح والدها