منتخب سيدات السعودية للريشة الطائرة يشارك في بطولة مصر الدولية

يشارك المنتخب السعودي للريشة الطائرة للسيدات المؤلف من أربع لاعبات في بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من ١٧ - ٢٢ أكتوبر الجاري .





و يضم منتخب الأخضر للريشة الطائرة للسيدات كلا من رنا عبدالله و شذى صالح و شهد عبدالله و عزيزة نظمي .





كما تشهد البطولة مشاركة الحكمان السعوديان هتون السدحان و محمد باسودان في إدارة و تحكيم منافسات البطولة و تأتي هذه المشاركة ضمن خطة الاتحاد برئاسة مقرن المقرن لتطوير الحكام المحليين واكتسابهم للخبرة على المستوى الدولي حيث تعتبر هذه المشاركة الدولية هي الرابعة من نوعها خلال هذا العام .



