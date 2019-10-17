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برلمان

برلماني يطالب الحكومة بهذا الأمر لتطبيق التأمين الصحي الشامل سريعا

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 08:04 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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أسامة علي
قال اللواء حسن السيد، عضو مجلس النواب، إن الحكم على نجاح منظومة التأمين الصحى التى تم تطبيقها بمحافظة بورسعيد ضمن المرحلة الأولى فى الوقت الحالى لن يكون بالشكل الصحيح حتى تكتمل أركان المنظومة بالمحافظة من تلقى الخدمة الطبية واشتراكات المواطنين وغير ذلك.

وأضاف اللواء حسن السيد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن البنوك المصرية بها حوالى 4 تريليون جنيه فلماذا لا تقترض الحكومة منها لتطبيق المنظومة فى باقى المحافظات فى وقت مختصر حتى يستفيد كل مواطن مصرى بهذه المنظومة، معقبا "هدفنا نصل بالمنظومة الصحية لفترة ما الستينات وكل مواطن يستفيد بيها زى زمان".

وأوضح حسن السيد أن تطبيق المنظومة يحتاج إلى مبالغ ضخمة لإعادة تأهيل البنية التحتية وتأهيل الأعضاء بها لذا سأطالب الحكومة للاقتراض من البنوك المصرية لسرعة تنفيذها، مشيدا بتوفير وزارة المالية الاعتمادات المالية لتطبيق المنظومة فى محافظتين جدد بعد بورسعيد.

وأعلنت وزارة المالية، توفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتقال بتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل بالمحافظتين الثانية والثالثة بعد بورسعيد، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة ثلث التكلفة المقررة لتمويل نظام التأمين الصحى الشامل، ويتم تدبير الثلث الثانى من الاشتراكات، والثلث الآخر من مصادر متنوعة على النحو الذى حدده القانون.

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