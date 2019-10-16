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فن

طرح أغنية حكايتي أنا.. ابن شقيق صابر الرباعي ينافسه في الغناء

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 08:15 م
صابر الرباعي
صابر الرباعي
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سعيد فراج
أطلق الفنان التونسي أحمد الرباعي فيديو كليب أغنيته الجديدة "حكايتي أنا،" الأغنية صورت تحت إشراف المخرج سيف الساحر، هي من كلمات "جيهان مجدي"، ألحان "عثمان جاد" وتوزيع "أحمد مجدي"، في حين الإنتاج لشركة MBA لصاحبها "محمد بن عياد".

ويعتبر أحمد الرباعي واحدا من الفنانين الواعدين في تونس، حيث يواصل طرح مجموعة من أعماله المميزة، كما يمتلك صوتا قويا وهو أيضا سليل عائلة فنية في تونس، فوالده عازف موسيقي وعمه النجم صابر الرباعي.

هذا، وينتظر أن يطرح أحمد الرباعي جديدة باللهجة المغربية، على شكل ديو يجمعه والفنان الفلسطيني عمر كامل.
طرح أغنية حكايتي أنا.. ابن شقيق صابر الرباعي ينافسه في الغناء
طرح أغنية حكايتي أنا.. ابن شقيق صابر الرباعي ينافسه في الغناء
طرح أغنية حكايتي أنا.. ابن شقيق صابر الرباعي ينافسه في الغناء
طرح أغنية حكايتي أنا.. ابن شقيق صابر الرباعي ينافسه في الغناء
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