محمود العسيلي : أحمد كامل أهم فناني مصر .. والأخير يرد

نشر الفنان محمود العسيلي صورة برفقة الفنان الشاب احمد كامل علي حسابه الشخصي عبر موقع الصور و الفيديوهات "انستجرام" و علق "العسيلي قائلا". فنان كبير ومختلف وهيكون واحد من اهم فنانين مصر".



و رد الاخير علي التعليق قائلا : " مش عارف اقولك ايه والله كفاية جدعنتك وطيبتك الي انا شوفتها مسمعتش عنها و قلبك ابيض".



و جاءت تعليقات الجمهور كالاتي: "معاك حق_ اكيد من اهم فنانين مصر_ اعملو اغنية سوا".



ويستعد الفنان محمود العسيلي، لطرح أغنية جديدة على طريقة السينجل، بمناسبة اقتراب حلول فصل الشتاء، حيث يقوم بوضع اللمسات النهائية عليها تمهيدًا لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.



واعتمد محمود العسيلي، على طرح الأغاني الخاصة به في شكل أغاني سينجل بعيدًا عن الألبومات، كما يقوم بتصويرها على شكل فيديو كليب، وتحقق الأغاني الخاصة به نجاحًا كبيرًا جدًا

