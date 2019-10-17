برلماني: صبر الشعب المصري سر نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

قال اللواء حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن حديث "كريستالينا جورجييفا"، المدير العام لصندوق النقد الدولي، عن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى إشادة مهمة ورسالة طمأنة من أكبر مؤسسة تمويلية عالمية.





وأضاف اللواء حسن السيد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وضعته العقول المصرية وتم تنفيذه ونحج بصبر وجلد الشعب المصرى العظيم، معقبا: "بالمقارنة بين بعض المؤشرات الاقتصادية قبل 2013، والآن نجد ارتفاع الاحتياطى النقدى من 13 مليار دولار لـ 45 مليار دولار، وانخفاض معدل البطالة من 13% لـ 8% وانخفاض عجز الموازنة من 12% لـ 8%".





وتابع عضو اللجنة الاقتصادية، "معدل النمو ارتفع من 2% لـ 5.5 % ومستهدف وصوله لـ 6 بحلول 2020"، مؤكدا أن مصر ثالث دولة عالمية فى النمو الاقتصادى، معقبًا "أنه من مميزات البرنامج الاقتصادى أنه تم تطبيقه خلال فترة وجيزة، وأؤكد مرة ثانية أن صبر الشعب المصرى هو سر نجاح البرنامج".





يشار إلى أن كريستالينا جورجييفا المدير العام لصندوق النقد الدولى طلبت من الدكتور مصطفى مدبولى نقل تحياتها وتهانيها للرئيس عبد الفتاح السيسى على النجاح المذهل الذى حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى، وفى ظروف لم تكن سهلة، مشيرة إلى حديثها فى خطبة هامة لها منذ يومين وأنها استخدمت مصر كنموذج لامع للدول التى طبقت برنامج إصلاح قوى وناجح.





وأضافت أن ما حققته مصر فى تطبيقها المتميز للإصلاحات الاقتصادية لم يكن مفيدًا لمصر فقط، وإنما أيضًا فيما يخص مستقبل عمل الصندوق مع دول أخرى، بعدما باتت مصر نموذجًا يسعى الصندوق لاحتوائه مع دول العالم التى ترغب فى تبنى برامج إصلاح اقتصادى.



