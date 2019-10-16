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موجز البلد: تحديد موعد انضمام صلاح لمعسكر المنتخب.. الجيش السوري يسيطر على قواعد عسكرية جديدة.. الدفع بـ5 سيارات إطفاء لإخماد حريق بميدان الجيش

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:27 م
صدى البلد
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كريم عاطف
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.

نشر الفرعون المصرى محمد صلاح مجموعه من الصورة تجمعه مع ابنته مكة عبر حسابه الشخصى انستجرام , وظهر صلاح وهو يحتفل بعيد ميلاد ابنته مكة بملابس فرعونية .
https://www.elbalad.news/4021321

نشب حريق ضخم فى شادر لبيع حلوى المولد بميدان الجيش بالقاهرة , وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق فى شادر بميدان الجيش بالقاهرة، وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.
https://www.elbalad.news/4021283

تعرض الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم فريق مانشستر سيتي لحادث سيارة قبل الوصول إلى مقر تدريبات فريقه صباح اليوم الأربعاء.
https://www.elbalad.news/4021315

رد محمد فضل عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة المصري على جماهير النادي الأهلي الغاضبة من تأجيل لقاء القمة 119 الذى كان مقررا له السبت المقبل على ملعب السلام.
https://www.elbalad.news/4020824

تحرك مجلس ادارة النادي الأهلي من جديد في أزمة شكواه ضد لاعب نادي بيراميدز عبدالله السعيد، باستعجاله بحث تلك الشكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.
https://www.elbalad.news/4020716

نشر الفنان محمد رمضان صورة برفقة شقيقه محمود رمضان علي حسابه الشخصي عبر موقع الصور و الفيديوهات "انستجرام" في خاصية "الاستوري" يهنئه فيها بعيد ميلاده.
https://www.elbalad.news/4021317

نشرت صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية شريط فيديو لاقتحام سيدة بسيارتها لمطعم في مدينة جدة السعودية، ليتفاجأ العاملون بها أمامهم.
https://www.elbalad.news/4020644

ذكرت صحيفة لوفيجارو الفرنسية، الأربعاء، أنه يوجد مواطن فرنسي ثان محتجز في إيران مسجون منذ الصيف، وهو ما من شأنه أن يعقد جهود فرنسا لنزع فتيل التوترات بين الولايات المتحدة وطهران.
https://www.elbalad.news/4020661

قال طارق صبور، مدير إدارة المعارض بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن معرض "صنع فى دمياط" يقام للمرة الثالثة على التوالى، لافتًا إلى أنه يقام سنويًا لمدة 40 يوما، ويشارك فى كل دورة 50 عارضا.
https://www.elbalad.news/4020672

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله اليوم الأربعاء: إن موسكو ستشجع الحكومة السورية والقوات الكردية على إبرام اتفاقات وتنفيذها في أعقاب عملية تركية في شمال شرق سوريا.
https://www.elbalad.news/4020696

قال التليفزيون الروسي اليوم، الأربعاء، إن الجيش السوري سيطر على قواعد عسكرية بشمال شرق سوريا تركتها القوات الأمريكية.
https://www.elbalad.news/4020828

كشف محمد بركات، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن موعد انضمام المحترف الدولي محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الي منتخب مصر.
https://www.elbalad.news/4020913

قررت محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة عادل شكل، كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري الرياضي، وآخر بتهم حيازة سلاح أبيض واستعراض القوة والبلطجة، إلى جلسة 23 أكتوبر الجاري.
https://www.elbalad.news/4020945

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك توقيع غرامة مالية عقوبة لأى لاعب بالفريق الأبيض يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي خاصة موقع تبادل الصور انستجرام فى نشر اخبار عن النادى تثير مشكلات.
https://www.elbalad.news/4021070

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ما تم نشره في بعض المواقع الإلكترونية من حذف مليون و١٠٠ ألف مواطن غير مستحقين للدعم " بتاريخ 15 أكتوبر 2019 وحذف دافعي ضرائب ٤٠ ألف جنيه من الدعم.
https://www.elbalad.news/4021194
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