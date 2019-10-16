من الهروب إلى الوفاة .. 4 شائعات تضرب الكرة المصرية

منذ بدء الموسم الكروي 2019-2020 والشائعات تضرب الكرة المصرية بدءا من حالات الوفاة ومرورا بالعروض الوهمية والهروب إلى خارج البلاد ووصولا إلى استقالة المسئولين من مناصبهم.



استبشر الوسط الرياضي بهدوء نسبي للكرة المصرية منذ تعيين الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لجنة تسيير الأعمال لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن وتسود الشائعات الوسط الرياضي بين صفوف الأندية وطالت مقر الجبلاية فى الجزيرة.



صدى البلد ترصد 4 إشاعات ظهرت بوادرها فى الوسط الرياضي وتم وأدها قبل أن تتفاقم..



عروض وهمية لـ أزارو



المغربي وليد أزارو انتقل إلى صفوف الأهلي صيف عام 2017 ، قادمًا من نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، مقابل ما يقرب من مليون ونصف يورو.



تألق فى البدايات وحصد لقب هداف الدورى الممتاز ثم مر بمرحلة من انعدام التوازن والغياب عن مستواه الفنى وعاندته شباك حراس الفرق المنافسة ويبدأ التفكير من جانبه فى الحصول على عروض احترافية خارج مصر.



أكدت تقارير صحفية مغربية أن أزارو اقترب من الرحيل عن ناديه في سوق الانتقالات الشتوي القادم والذهاب للدوري الصيني وذكرت أن اللاعب سينتقل لنادي هيبي فورتين الصيني مقابل صفقة قياسية ، قدرها 8.5 مليون يورو أي ما يعادل 160 مليون جنيه مصري تقريبا، وسيعوض زميله أيوب الكعبي الذي انتقل من النادي الصيني لنادي الوداد على سبيل الإعارة ، في ظل صعوبة عودته مرة أخرى لنادي هيبي.



وأضافت الصحيفة أن النادي الصيني أظهر اهتمامًا بضم أزارو منذ سنة، لكن النادي الأهلي رفض عرضًا لشراء اللاعب، لكنه قد يوافق على العرض، ليكون أغلى صفقة انتقال للخارج من الدوري المصري، متفوقًا على الجابوني ماليك إيفونا، الذي انتقل لنادي تيانجين الصيني من النادي الأهلي مقابل 7 ملايين يورو عام 2016.



وأشارت تقارير إلى دخول نادي بوردو الفرنسي، في خط المفاوضات للتعاقد مع أزارو، للحصول على خدماته الانتقالات الحالية مشيرة إلى أن الأهلي كان قد اتفق مع مهاجمه وليد أزارو على الرحيل واللاعب أحضر عرضًا من أحد الأندية العربية مقابل مليوني دولار وجرت الموافقة عليه.



النادي العربي الذي كان يرغب في التعاقد مع أزارو بدأ مسلسل "التطفيش" فبعدما عرض مليوني دولار لضمه خفض السعر إلى مليون دولار، ومن هنا أبلغ المسئولين في الأهلي اللاعب برفضهم رحيله.



من جانبهم نفى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ما تردد حول تلقي أزارو مهاجم الفريق الأول عروضا رسمية للرحيل

وأن العروض المقدمة للاعب ماهي إلا عروض شفوية فقط لم ترتقي إلى المستوى الرسمي حتى يتم مناقشتها وأنهم تلقوا استفسار من إحدى الشركات المسؤولة عن تسويق اللاعبين، حول إمكانية رحيل أزارو إلى الدوري الفرنسي وتحديدا نادي بوردو.



وفاة ميمى الشربيني



تواردت أنباء عن وفاة ميمي الشربيني نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق والمعلق الشهير عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعى.



ورد ميمي الشربيني فى تصريحات صحفية عن تلك الشائعات وقال: "أنا زي البمب.. ولا يشغلني الشائعات.. والأعمار بيد الله".



وكشف مقربين من ميمي الشربيني أن نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق يعاني من أزمة صحية صعبة للغاية خلال الفترة الأخيرة.



هروب ساسي



انتشرت شائعة رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي وهروبه إلى بلاده وعدم نيته الرجوع إلى القاهرة والإنضمام إلى صفوف نادي الزمالك على خلفية المستحقات المالية الخاصة به.



وانتشر حوار صحفي للاعب عبر أحد وسائل الإعلام التونسية خلال الأيام الأخيرة ذُكر فيه إنه يريد الرحيل عن الزمالك لعدم شعوره بالراحة ويرغب في الانتقال للدوري السعودي وهو ما نفاه اللاعب اليوم بشكل قاطع.



وكشف فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم الزمالك، موقفه من الرحيل عن فريقه وذلك عقب تردد أنباء عن طلبه مغادرة القلعة البيضاء في الفترة الأخيرة خلال تواجده مع منتخب بلاده للقاء الكاميرون وديا.



وقال ساسي فى تصريحات صحفية: "لم أجر أي حوارات صحفية مؤخرا ، علاقتي بالزمالك وجماهيره على ما يرام وأشعر بالراحة النفسية في تواجدي مع الفريق ، أتمنى التتويج بالبطولات مع الزمالك خلال الفترة المقبلة".



استقالة محمد فضل



عقب صدور قرار تأجيل مباراة القمة رقم 119 بين الأهلي والزمالك التي كان محددا إقامتها يوم السبت القادم فى إطار الجولة الرابعة بالدورى الممتاز لدواع أمنية إنتشرت إشاعات تتضمن تقديم محمد فضل نجم النادى الأهلي السابق باستقالته من عضوية اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة إعتراضا على تأجيل المباراة.



من جانبه أكد محمد فضل عضو لجنة تسيير أعمال اتحاد كرة القدم أن تأجيل مباراة القمة موضوع أمني بحت ولا مجال فيه للحديث مضيفا: إذا كان هناك ملاحظات في هذا الشأن لأي طرف فعليه العودة إلى الأمن ، لا سيما أن لائحة المسابقات أعطت الحق للأندية لتحديد ملاعبها بالتنسيق مع الأمن.



وأكد فضل أن العلاقة التي تجمعه مع جميع أعضاء لجنة الاتحاد وجميع أطراف المنظومة الكروية تتسم بالاحترام والتقدير ، ومن ثم لا صحة لما يردده البعض بتقديم استقالته من عضوية اللجنة.





