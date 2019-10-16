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توك شو

رئيس شركة مصر القابضة للتأمين: يوضح أهمية إعادة التأمين.. فيديو

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:08 م
أعادة التأمين
أعادة التأمين
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قسم التوك شو
قال باسل الحيني، رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، إن شركات التأمين تقوم بالتأمين على المخاطر و في حالة تخطي هذه المخاطر قدرة الشركة المالية تقوم بأعادة التأمين مع شركة أخري تتحمل معها عبء المخاطر،لأن هذه المخاطر قد تكون أكبر من حجم شركة تأمين واحدة.

وأضاف باسل الحيني، خلال لقائه علي قناة "اكسترا نيوز" أنه في حالة وقوع مخاطر أكبر من حجم شركة واحدة لابد من المشاركة مع عدة شركات، لأنه عند وقوع الحادث لا تتحمل الشركة تكلفة التعويض بمفردها ويتم مساعدتها من شركات إعادة التأمين المشتركة معها.

وأوضح رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، أن شركات التأمين المصرية تتعامل مع شركات إعادة تأمين في أوروبا عند عدم استطاعة الشركة تحمل تكلفة مبلغ التأمين وأن شركة مصر للتأمين هي الشركة الوحيدة في مصر التي توجد بها إعادة تأمين.

وتابع باسل الحيني، أن شركة مصر للتأمين أكبر شركة تأمين داخل مصر ويوجد بها محفظة لابأس بها تقترب من المليار جنيه، بالإضافة إلي أن الشركة تعيد التأمين على الأخطار التي تستقبلها الشركة من السوق المصرية إلى الأسواق الخارجية.
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