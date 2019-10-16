هشتاج حجب تويتر بالكويت يتصدر مواقع التواصل ومغردون : شو هالحظ

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي بالكويت علي تويتر هشتاج #حجب_تويتر_بالكويت بعد حجة جزئيا بدولة الكويت



وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر بالكويت وجاءت التعليقات كالتالي :



‏بعدين البدون وين يدافعون عن قضيتهم؟

‎#حجب_تويتر_بالكويت



‏‎#حجب_تويتر_بالكويت

وبعدين وين اروح وين اتحلطم؟



‏خلو كل قضايا الكويت والمشاكل والشوارع المتكسره وركزو على تويتر

فعلًا " ناس فاضيه "

‎#حجب_تويتر_بالكويت



‏نهههههه شهالحظ يوم تعرفت على كويتين بيسكر التويتر عندهم ‎#حجب_تويتر_بالكويت



‏الصراحه تويتر صاير خايس من الاعلانات

‎#حجب_تويتر_بالكويت



‏‎#حجب_تويتر_بالكويت

والله لو يحجبونه عنا كلنا أحسن !

بالأول كنا نقول امنعوا المراهقين والفئويين عن التغريد لكن الآن نحن الذين قبل عقدين من الزمان كنا نتطرق لمواضيع ثقافية ونتناول جميع مجالات العلوم الإنسانية كالأدب والتراث العربي والطب والفلسفة .

واليوم كما ترون ماذا نكتب !!





