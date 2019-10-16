هشتاج حجب تويتر بالكويت يتصدر مواقع التواصل ومغردون : شو هالحظ

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي بالكويت علي تويتر هشتاج #حجب_تويتر_بالكويت بعد حجة جزئيا بدولة الكويت
وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر بالكويت وجاءت التعليقات كالتالي :
بعدين البدون وين يدافعون عن قضيتهم؟
#حجب_تويتر_بالكويت
#حجب_تويتر_بالكويت
وبعدين وين اروح وين اتحلطم؟
خلو كل قضايا الكويت والمشاكل والشوارع المتكسره وركزو على تويتر
فعلًا " ناس فاضيه "
#حجب_تويتر_بالكويت
نهههههه شهالحظ يوم تعرفت على كويتين بيسكر التويتر عندهم #حجب_تويتر_بالكويت
الصراحه تويتر صاير خايس من الاعلانات
#حجب_تويتر_بالكويت
#حجب_تويتر_بالكويت
والله لو يحجبونه عنا كلنا أحسن !
بالأول كنا نقول امنعوا المراهقين والفئويين عن التغريد لكن الآن نحن الذين قبل عقدين من الزمان كنا نتطرق لمواضيع ثقافية ونتناول جميع مجالات العلوم الإنسانية كالأدب والتراث العربي والطب والفلسفة .
واليوم كما ترون ماذا نكتب !!
وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر بالكويت وجاءت التعليقات كالتالي :
بعدين البدون وين يدافعون عن قضيتهم؟
#حجب_تويتر_بالكويت
#حجب_تويتر_بالكويت
وبعدين وين اروح وين اتحلطم؟
خلو كل قضايا الكويت والمشاكل والشوارع المتكسره وركزو على تويتر
فعلًا " ناس فاضيه "
#حجب_تويتر_بالكويت
نهههههه شهالحظ يوم تعرفت على كويتين بيسكر التويتر عندهم #حجب_تويتر_بالكويت
الصراحه تويتر صاير خايس من الاعلانات
#حجب_تويتر_بالكويت
#حجب_تويتر_بالكويت
والله لو يحجبونه عنا كلنا أحسن !
بالأول كنا نقول امنعوا المراهقين والفئويين عن التغريد لكن الآن نحن الذين قبل عقدين من الزمان كنا نتطرق لمواضيع ثقافية ونتناول جميع مجالات العلوم الإنسانية كالأدب والتراث العربي والطب والفلسفة .
واليوم كما ترون ماذا نكتب !!