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هشتاج حجب تويتر بالكويت يتصدر مواقع التواصل ومغردون : شو هالحظ

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 08:49 م
تويتر بالكويت
تويتر بالكويت
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي بالكويت علي تويتر هشتاج #حجب_تويتر_بالكويت بعد حجة جزئيا بدولة الكويت

وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر بالكويت وجاءت التعليقات كالتالي :

‏بعدين البدون وين يدافعون عن قضيتهم؟
‎#حجب_تويتر_بالكويت

‏‎#حجب_تويتر_بالكويت
وبعدين وين اروح وين اتحلطم؟

‏خلو كل قضايا الكويت والمشاكل والشوارع المتكسره وركزو على تويتر
فعلًا " ناس فاضيه "
‎#حجب_تويتر_بالكويت

‏نهههههه شهالحظ يوم تعرفت على كويتين بيسكر التويتر عندهم ‎#حجب_تويتر_بالكويت

‏الصراحه تويتر صاير خايس من الاعلانات
‎#حجب_تويتر_بالكويت

‏‎#حجب_تويتر_بالكويت
والله لو يحجبونه عنا كلنا أحسن !
بالأول كنا نقول امنعوا المراهقين والفئويين عن التغريد لكن الآن نحن الذين قبل عقدين من الزمان كنا نتطرق لمواضيع ثقافية ونتناول جميع مجالات العلوم الإنسانية كالأدب والتراث العربي والطب والفلسفة .
واليوم كما ترون ماذا نكتب !!


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