د.هشام فهمي يكتب: كن منطقيًا ولا تكن معوقًا





هذه الرؤية العميقة والقراءة الرشيدة لواقع الدولة متي كانت قائمة وراسخة ولم تغب عن عقول ابناء الشعب المصري وخاصة اعضاء الجهاز الاداري ،فأننا سوف نكون قادرين علي تحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية والانتصارات في ازمنه قياسية لا ترتبط بالنظريات الاقتصادية، وبالبحث عن الادوات التي تستخدمها الدولة في التحول نحو الافضل، فأننا نجد ان الجهاز الاداري يعد هو راس الحربة لانه المنوط به خلق البيئة المناسبة والجاذبة لكافة الاستثمارات والمشروعات مهما كانت هذه المشروعات الصغيرة منها والكبيرة، ما يهمنا هو ان نعي ان امتلاك الدولة لجهاز اداري قوي سوف يساعد علي كسر كافة النظريات والقوانين التي تحكم المجتمعات في مراحل التحويلات الكبري ، من هذا المنطلق يجب ان يعلم اعضاء هذا الجهاز انهم هم من يبنون الاوطان وهم من سوف يخلد التاريخ ذكراهم اذا كانون منطقين في ادارتهم للملفات وكانت لديهم الحمية والانجاز "مش فوت علينا بكرة يا حضرت" اي لم يكونوا معوقين ومعرقلين او حتي غير مستوعبين ومدركين لغايات القيادة السياسية وما تمر به البلاد من تغييرات جذرية في كافة المجالات لإرجاع مصر الي مصاف الدول المتقدمة كما كانت من قبل.



حقًا يا ايها الموظف ..يا ايها الحارس الامين ..يا من استأمنك الشعب المصري علي قضاء حوائجه واشباع احتياجاته والحفاظ علي مقدراته ويا من استأمنك صاحب المال علي تذليل كافة العقبات من امامة لكي يقيم مشروعاته التي سوف يحقق من خلالها للبلاد الخير الوفير، كن منطقيا ولا تكن معوقا واسال نفسك هل حضورك للعمل في اوقات غير محددة ومعلومة وعدم انهاء ما يوكل اليك منطقيا ؟ هل وهل انا لن احصي ما يفعله الموظف من عقبات ومعوقات ،لان الكل يعلم والكل يئن من شكل ومضمون هذا الجهاز.



هذا ناقوس خطر ادقة وعلي الجميع القادة والمرؤوسين يا من تتحدثون عن قانون الخدمة المدنية _الذي لن اتحدث علية الان _لان هذا القانون ما هو الا خطوة ، نحن في حاجة الي وضع منظومة كاملة متكاملة _رضي من يرضي وغضب من يغضب _لان بناء الاوطان ليست وجهة نظر، ولن يتم تغير واقع مصر مالم يكن الموظف وكل قائم علي تقديم الخدمة قادر علي التفكير والابداع بطريقة منطقية ومنضبطة وسريعة وجاعل من القانون واللوائح الحارس الامين له وللشعب، لانه يخطي من يظن ان اي تشريع جاء ليعرقل البناء والتقدم...حمي الله مصر وحفظ شعبها وجيشها.

لا ينكر احد ان ما تمر به البلاد في الوقت الراهن يعد وبحق تحولا تاريخيا لها سوف يذكره التاريخ في صفحاته لتعلم الاجيال القادمة كيف استطاع هذا الشعب الخالد صد المؤامرات التي كانت تهدف الي تفكيكه ووضعه تحت الوصاية لبعض الدول، واتضح كذلك كيف كانت الدولة المصرية علي شفا حفرة كادت ان تنهار بها ،ولولا فضل الله الكريم الحنان الذي قيد لهذه البلاد اسباب عدم الانهيار ومكن لابنها البار الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة في ظل احلك الظروف واصعبها.