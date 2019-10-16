بتخفيضات 50% .. محاميى شمال الجيزة تنظم معرضًا خيريا للكتاب القانوني

أعلنت نقابة محامي شمال الجيزة، أمس، عن اعتزامها تنظيم معرض الكتاب القانوني لمحامي الجيزة، بتخفيضات تصل إلى ٥٠ %، وذلك في الفترة من ١٦ حتى ٢٩ نوفمبر المقبل، بمقر النقابة الفرعية بالكيت كات، تحت رعاية النقيب العام سامح عاشور، وبالتعاون مع أعضاء مجلس النقابة الفرعية.



وقال وليد سرحان، القائم بأعمال نقيب محامي شمال الجيزة، إن المعرض يعد خيريا للمغفور لهم بإذن الله، المرحوم الراحل خالد أبو كريشة، أمين عام نقابة المحامين، والمرحوم الراحل محمد فتحي البهنساوي، نقيب محامي شمال الجيزة، والمرحوم الراحل محمد مكاوي، أمين عام نقابة محامي الجيزة.



وأضاف سرحان أن المعرض سيقدم جميع الكتب القانونية والملفات والحوافظ مجانا لشباب محامي شمال الجيزة “جزئي، ابتدائي”، مشيرا إلى أن المعرض الخيري فكرة وإعداد شريف حسين المحامي.



يأتي المعرض تحت إشراف، وليد سرحان، القائم بأعمال الفرعية، وهيثم علي حسن، وكيل المجلس، والأمانة العامة، صبحي القلعاوي، وأحمد سعيد عامر، وأمانة الصندوق، رمضان كشك، السيد جابر، وعضوية المجلس والشباب، أكرم الدماطي، وعبد الله القطامي.