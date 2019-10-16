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اقتصاد

مصر تستضيف معرض الجلود الافريقي الدولي الأول يونيو المقبل

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:12 م
خلال المؤتمر
خلال المؤتمر
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ولاء عبد الكريم - عدسة / عمرو سيد
أعلن المهندس ياسر المغربي رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعى المسؤلة عن دارة الروبيكى ان مصر ستستضيف معرض الجلود الافريقي الدولي الأول خلال الفترة من 21-23 يونيو 2020 والذي تنظمه الشركة بالتعاون مع شركة انفورما ماركتس بمركز مصر للمعارض الدولية وذلك تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع المجلس التصديري للجلود وغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته شركة انفورما ماركتس للاعلان عن تنظيم مصر لهذا المعرض الهام ،وقد شارك بفعاليات المؤتمر المهندس ياسر المغربي رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي "المسئولة عن ادارة مشروع مدينة الروبيكي للجلود" والمهندس محمود سرج رئيس المجلس التصديري للجلود و جمال السملوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات و هاني خفاجي مدير شركة انفورما ماركتس

وقال المغربي ان المعرض يعد الاول من نوعه في مجال الصناعات الجلدية في قارة افريقيا والشرق الاوسط، مشيرًا الي ان المعرض يسهم في الارتقاء بصناعة الجلود المصرية وتعزيز تنافسيتها علي المستويين الاقليمي والعالمي.

واشار الي اهمية المعرض في انجاح مشروع الروبيكي للجلود بصفة خاصة وتطوير صناعة الجلود في مصر بصفة عامة ، مشيرا الي ان المعرض يعد احد أهم المعارض العالمية في قطاع صناعة الجلود حيث يتم تحديد اتجاهات الموضة وتوجهات صناعة ودباغة الجلود كل عام خلال انعقاد المعرض .
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