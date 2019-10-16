العثور على كوبرا عملاقة بطول 4 أمتار..فيديو

تداول رواد مواقع الواصل الإجتماعى مقطع فيديو مذهل فى الساعات القليلة الماضية، يظهر لحظة العثور على أفعى الكوبرا القاتلة والتى يبلغ طولها 4 أمتار.



وبحسب روسيات اليوم، نجح فريق الإنقاذ في الإمساك بأفعى الكوبرا المرعبة البالغ طولها أكثر من 4 أمتار، والتى كانت متواجدة فى بمصرف مياه المجارى الخاصة بالأمطار جنوب تايلاند.



واحتوى الفيديو الملتقط على لقطات تظهر محاولات الإمساك بالكوبرا العملاقة البالغ وزنها 15 كيلوجرامًا، والتى سببت حالة من الرعب الشديد لسكان حي كرابي السياحي.



ويعرف عن أفاعى الكوبرا بطولها خاصةً فصيلة ملك الكوبرا، والتى يتراوح طولها من 2 إلى 3 أمتار، ونادرًا ما يتم العثور على واحدة منها بهذا الطول المخيف.



تأكل معظم أفاعي الكوبرا أنواعًا كثيرة من الحيوانات مثل الضفادع والأسماك والطيور وأنواعًا عدة من الثدييات الصغيرة، و يعد حيوان النمس الصغير عدوًا خطيرًا للكوبرا، فهو سريع جدًا، و يهاجم الأفعى ويقتلها عادة.



