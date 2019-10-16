الشعب المصرى يحطم أحلام نشطاء السبوبة وتعاونهم مع الإرهابية

تجيد دائما العناصر الإثارية ونشطاء السبوبة التلون وتغير مبادئهم، بل والتعاون مع أى فصيل لتحقيق أهدافها وتنفيذ مخططاتها، حتى وإن كانت تلك المصالح على حساب الوطن، فهذا آخر ما يفكرون به نشطاء السبوبة.



ومن أبرز تلك العناصر هو الناشط وائل غنيم والذى تعاون مع جماعة الإخوان الإرهابية بالرغم من اختلاف أفكارهم، ولكنه تعاون معهم لتحقيق أهدافه الشخصية ضاربا مصلحة الوطن عرض الحائط.



ووثق ذلك التعاون من قبل حينما التقت وائل غنيم وعدد من العناصر الإثارية صورة تجمعهم مع قيادات الجماعة الإرهابية من قبل، وحينها كان كل منهم يفكر فى تنفيذ مخططه ومصالحه الشخصية على حساب مصالح الوطن.



ويسعى العناصر الإثارية الآن لتكرار تلك المشهد ولكن وعى الشعب المصرى، يقف دائما إليهم بالمرصاد ليحبط تلك المخططات الخبيثة ويعلى مصلحة الوطن فالشعب المصرى بات الصخرة التى تتحطم عليها أحلام الخونه وطموحاتهم.