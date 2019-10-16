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منوعات

مدرس اتبع جميع أساليب الحياة الصحية للعيش فترة أطول.. ومات بطريقة غريبة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 09:41 م
مدرس مات في عمر مبكر
مدرس مات في عمر مبكر
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عزة عاطف
عاش حياته مهووسًا بالصحة والنظافة والتعليمات المتبعة للعيش أطول فترة ممكنة حياة صحية جيدة لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وكان مصيره في النهاية الموت في عز شبابه.

توفي مدرس مهووس بالصحة عن عمر يناهز 33 عامًا فقط، بعدما تجنب كل شيء غير صحي على أمل العيش لأطول فترة ممكنة، وذلك بعد أيام فقط من تشخيص إصابته بسرطان الدم، كان المدرس «مات مادس» قد تجنب الكحول التدخين والوجبات السريعة وفقًا لصحيفة مترو.

وسعى لممارسة الرياضة وتناول الطعام بشكل جيد ومنظم من أجل تجنب المشاكل الصحية في وقت لاحق في الحياة فيما بعد، لذلك عندما بدأ يعاني من آلام في المعدة، وتعرق في الليل بالإضافة إلى تعب لمدة أسابيع وكل هذا في وقت واحد، لم يتوقع هو وزوجته أن يكون الأمر خطيرًا.

ولكن الصدمة وقعت على الزوجين كالصاعقة عندما كشف اختبار الدم بأن "مات" مصابًا بسرطان الدم الليمفاوي الحاد، وهو شكل نادر وعدواني من سرطان الدم، قالت زوجته "لقد بذل كل ما في وسعه لمحاولة منع حدوث أي شيء له"، لكنه كان عاجزًا عندما وصل الأمر إلى المرض، تدهورت حالته الصحية بسرعة وتوفي من انسداد رئوي بعد ثلاث جلسات فقط من العلاج الكيميائي بعد 20 يومًا من التشخيص.
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