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رياضة

ياسر ريان: منتخب مصر في حاجة إلى نجلي بخط الهجوم

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 09:41 م
احمد ياسر ريان
احمد ياسر ريان
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عمرو ابوبكر
أكد ياسر ريان لاعب الأهلي السابق أن نجله أحمد مهاجم المارد الأحمر المعار لصفوف الجونة يستحق الحصول على فرصة للانضمام لمنتخب مصر الأول.

وقال "ريان" في تصريحات إذاعية عبر أثير "نجوم إف إم" إن أحمد ريان ليس لأنه ابني ولكن من الممكن أن يحصل على فرصة مع المنتخب الأول".

وأضاف: "المنتخب الأولمبي يضم مهاجمين مميزين، مثل مصطفى محمد لاعب الزمالك جيد جدًا وصلاح محسن مهاجم الأهلي، هناك وجوه جيدة ومبشرة في هذا المركز ولم تعد هناك أزمة به".

وأشار ريان الى أن المشكلة أن الأندية المصرية تعتمد بشكل كبير على المهاجمين الأجانب، ولكن الفترة المُقبلة سيظهر مهاجمون كثر سيكون لهم مستقبل وسيعتمد عليهم المنتخب الأول".
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