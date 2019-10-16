ياسر ريان: منتخب مصر في حاجة إلى نجلي بخط الهجوم

أكد ياسر ريان لاعب الأهلي السابق أن نجله أحمد مهاجم المارد الأحمر المعار لصفوف الجونة يستحق الحصول على فرصة للانضمام لمنتخب مصر الأول.





وقال "ريان" في تصريحات إذاعية عبر أثير "نجوم إف إم" إن أحمد ريان ليس لأنه ابني ولكن من الممكن أن يحصل على فرصة مع المنتخب الأول".





وأضاف: "المنتخب الأولمبي يضم مهاجمين مميزين، مثل مصطفى محمد لاعب الزمالك جيد جدًا وصلاح محسن مهاجم الأهلي، هناك وجوه جيدة ومبشرة في هذا المركز ولم تعد هناك أزمة به".



