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ديني

لا أستطيع قضاء الصلاة الفائتة ماذا أفعل؟.. علي جمعة يجيب

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 08:50 م
الصلاة
الصلاة
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محمود ضاحي

ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، من سائل يقول لا أستطيع قضاء الصلاة الفائتة فماذا أفعل.

أجاب جمعة ان الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن هناك في الشريعة ما يسمى بالأصل، ثم إذا طرأ على هذا الأصل ظروف أو عدم قدرة فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، فعلمنا أن نستيقظ ونصلي الفجر لأن هذا هو الأصل وهو وقته.

وأكمل، أن رجلًا قد جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: إننا أهل بيت لا نقوم إلا في الضحى، يعني أن طبيعة أجسادهم هكذا، "جيناتهم كده"، يوضح جمعة، فأجابه الرسول: إذا قمت فصل. ويقول جمعة إنه إذا كان في ذمة السائل صلوات ولا يستطيع قضاءها، لضيق الوقت أو لكثرة الأعمال، فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وعليه أن يستغفر، لكن إن كان يستطيع أن يصلي السنة فيجب عليه قضاء الصلوات الفائتة أولى.

كما ورد سؤال ورد للدكتور علي جمعة خلال أحد الدروس الدينية المذاعة عبر موقع اليوتيوب، مضمونة ( هل يجوز أن يتكئ الرجل العاجز على عصا أثناء الفريضة .

وأوضح جمعة: " أنه إذا كان هناك رجل عجوز لا يستطيع أن يقف إلا إذا سند على شيء فقال الشافعية يجوز أن يتكئ على عصا أثناء الفريضة.

وتابع: أما المالكية لم يجيزوا للعاجز الاستعانة بشيء للقيام إلى القيام ويعدون هذا من مفسدات الصلاة لا يجوز أن يتكئ الرجل العجوز على عصا أثناء الفريضة، أما الشافعية فقالوا لو كان هناك معين فلا حرج فى ذلك.

حكم الصلاة على الكرسي، القيام والركوع والسجود من أركان الصلاة، فمن استطاع فعلها وجب عليه فعلها على هيئتها الشرعية، ومن عجز عنها لمرضٍ أو كبر سنٍّ فله أن يجلس على الأرض أو على كرسي.

الأصل أنه تجوز الصلاة بالجلوس على الكرسي أو على الأرض طالما أن المصلي لا يستطيع القيام بما استطاع فعله فليفعل ومن لم يستطع فعله فلا يفعل.

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