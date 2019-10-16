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رياضة

النبراوي ومنسي يوقعان عقود بطولتي العالم للإسكواش ومصر الدولية بنظام تذكرتي

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 09:25 م
النبراوي ومنسي
النبراوي ومنسي
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نور عادل
بعد النجاح المبهر لتجربة تذكرتي، تقرر توزيع تذاكر بطولة العالم للاسكواش للسيدات والتي تسضيفها أهرامات الجيزة خلال الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى الأول من نوفمبر، بنظام تذكرتي.

ووقع منتصر النبراوي رئيس مجلس ادارة شركة تذكرتي العقود مع عمرو منسي المشرف علي تنظيم البطولة، والمشهود له بالكفاءة الكبيرة في مجال تنظيم البطولات العالمية، لما يملكه من بعد نظر ورؤية تسويقية كبيرة، وهو ما ظهر في تنظيمه لبطولة الجونة ومهرجان الجونة وغيرها من البطولات والاحتفالات الاقليمية والعالمية التي شهد لها الجميع بالنجاح المبهر.

وتقام على هامش بطولة العالم بطولة مصر الدولية للرجال، وتضم البطولتان أفضل لاعبى الاسكواش العالميين من السيدات والرجال، مثل على فرج المصنف الأول عالميا للرجال ورنيم الوليلى المصنفة الأولى للسيدات لاعبا وادى دجلة، بالإضافة إلى نور الشربينى بطلة العالم والمصنفة الثانية ومحمد الشوربجى المصنف الثانى لرجال الاسكواش.
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