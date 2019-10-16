البابا تواضروس: الميديا تنشر صورة غير حقيقية عن الأوضاع بمصر

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه أوضح الصورة الحقيقية عن الأوضاع بمصر، لرئيس البرلمان الأوروبي، وأكد أنه تحدث عما تقوم بنقله الميديا بصورة غير حقيقية عن الأوضاع بمصر.



وأضاف البابا تواضروس الثاني خلال تصريحات خاصة مذاعة برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسي أن المشكلات التى تتعرض لها مصر يتم حلها بروح الأسرة الواحدة.



وأشار البابا تواضروس ، إلى أنه تحدث مع رئيس البرلمان الأوروبي، بكل مصداقية، والجميع فى مصر يعمل من أجل مصر.



وأوضح البابا تواضروس ، أنه مواطن مصري، ولذلك شرح لرئيس البرلمان الاوروبي الصورة الحقيقية عن الأوضاع بمصر.

