أول شركة نقل جوى رخيصة التكلفة فى أبوظبى

أعلنت مجموعة الاتحاد وشركة العربية للطيران عن توقيعهما اتفاقا لاطلاق أول شركة نقل جوى رخيصة التكلفة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.



وأعلنت الشركتان عن تأسيهما مشروعا مشتركا سيكون عبارة عن شركة طيران ذات ميزانية خاصة تنطلق من مطار أبوظبي الدولي.



وسيتكون مجلس أمناء المشروع المشترك من أعضاء مرشحين من شركتي الاتحاد وشركة العربية وسيكون لها ميزانية مستقلة و مهام تجارية موكلة إليها.



وقالت صحيفة ذا جلف نيوز أن الشركة الجديدة سيكون مقرها في أبوظبى تحت كيان حديث الإنشاء كليا وليس كمحور إضافى للشركة حيث أن شركة العربية للطيران فرع الشارقة لديها بالفعل محاور في دول أخرى من بينها مصر والمغرب.



وصرح تونى دوجلاس المدير التنفيذى لمجموعة الاتحاد للطيران في بيان له بأن الشراكة ستخدم أهداف السياحة في أبوظبي وستساهم في نمو الاقتصاد الإماراتى.