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رياضة

هدفنا الصعود.. تعليق مثير من بلاتينيوم ستارز على وقوعه في مجموعة الأهلي بدوري الأبطال

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 09:14 م
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
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محمد رشاد
تحدث إيفانز موثيمبيني مسئول الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، عن مجموعته النارية بدوري أبطال إفريقيا ، والتى تضم الأهلي المصري .

وأكد إيفانز، على صعوبة موقف ناديه في ظل وقوعه بمجموعة قوية تضم ثلاثة فرق عربية وهي الأهلي والنجم الساحلي التونسي والهلال السوداني".

وأضاف إيفانز في تصريحات لموقع "نيوز بيندولا الزيمبابوي" اليوم، "أن فريقه يسعى للعبور إلى الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الوصول لدور المجموعات".

وتابع موثيمبيني، "كان هدفنا هو التأهل لمراحل المجموعات، والآن بعد أن قمنا بذلك، نريد أن ننافس بفعالية ونحاول تحسين عدد النقاط التي حصلنا عليها في النسخة الماضية ، الآن نريد تحسين عدد النقاط التي جمعناها وربما نتجاوز دور المجموعات وكسب مساحة أخرى في دوري أبطال إفريقيا لزيمبابوي".
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