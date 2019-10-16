هدفنا الصعود.. تعليق مثير من بلاتينيوم ستارز على وقوعه في مجموعة الأهلي بدوري الأبطال

تحدث إيفانز موثيمبيني مسئول الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، عن مجموعته النارية بدوري أبطال إفريقيا ، والتى تضم الأهلي المصري .





وأكد إيفانز، على صعوبة موقف ناديه في ظل وقوعه بمجموعة قوية تضم ثلاثة فرق عربية وهي الأهلي والنجم الساحلي التونسي والهلال السوداني".





وأضاف إيفانز في تصريحات لموقع "نيوز بيندولا الزيمبابوي" اليوم، "أن فريقه يسعى للعبور إلى الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الوصول لدور المجموعات".



