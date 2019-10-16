بسبب الحرارة.. الأولمبية الدولية تدرس نقل سباقات الماراثون والمشي بأولمبياد 2020

تعتزم اللجنة الأولمبية الدولية نقل سباقات الماراثون والمشي في دورة الألعاب الأولمبية المقررة بالعاصمة اليابانية طوكيو صيف العام المقبل، إلى مدينة سابورو، حسبما أعلنت اللجنة على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الأربعاء.



يأتي قرار اللجنة بنقل السباقات إلى سابورو، التي استضافت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 1972، لتفادي درجة الحرارة المرتفعة التي ستشهدها العاصمة اليابانية في هذا الوقت من العام.



ومن المتوقع أن تنخفض درجة الحرارة في سابورو، التي تبعد 800 كيلو متر شمال طوكيو، بمقدار خمس إلى ست درجات مئوية، عن درجة الحرارة المتوقعة في العاصمة اليابانية.



ويعد هذا القرار جزءا من مجموعة واسعة من التدابير التي اتخذتها بالفعل اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو بالتشاور مع اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الرياضية الدولية، للتخفيف من آثار درجات الحرارة المرتفعة في الصيف المقبل.



