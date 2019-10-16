لاستيفاء عقود تقنين الأراضي.. محافظ كفر الشيخ يمهل رؤساء المدن أسبوعا

منح الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مهلة لرؤساء المراكز والمدن حتي الاثنين المقبل؛ لإنهاء استيفاء عقود التقنين، لافتًا إلى أنه جرى الانتهاء من توقيع 262 عقد تقنين حتى الآن.



وشدد المحافظ على اتخاذ جميع الإجراءات حيال غير الملتزمين في التقنين لأراضي الدولة والمتقاعسين عن سداد أموال الشعب، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017م، وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017م، بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017م وتعديلاته، وإلحاقًا للكتب الدورية الصادرة بشأن طلبات التقنين غير الجادة.



وأشار المحافظ إلى هذه الحالات والتي لم يقم أصحابها بسداد رسوم الفحص، والمعاينة، بالإضافة إلي جميع الحالات التي سبق و تم رفضها من اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 15793لسنة 2018م، وكذا الطلبات التي تم الموافقة عليها ولم يقم أصحابها باستكمال إجراءات التعاقد.



وتابع، وسيتم قطع كافة المرافق من مياه وكهرباء وغاز، لجميع الحالات سالفة البيان بالتنسيق مع الجهات المختصة من خلال قاعدة البيانات المدققة بتلك الحالات، لإدراجهم ضمن حملات الازالة المكبرة، وذلك لعدم إثبات الجدية في طلبات التقنين المقدمة منهم وسداد أموال الشعب.



جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي الشهري لمحافظة كفر الشيخ، بأمانة سر اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، وعدد من القيادات التنفيذية.