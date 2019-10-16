دعوة إجماعية إلى تبني تجارب الأساليب التفاعلية بـ مؤتمر مصر تستطيع

واصل المؤتمر الوطني الخامس لعلماء وخبراء مصر في الخارج "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، فعالياته لليوم الثاني على التوالي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.



وعقدت جلسة "تنمية وتطوير التعليم والصحة"، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر، حضرتها وزيرة الهجرة، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، وشارك فيها الدكتورة هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، ورؤوف غبور رئيس شركات غبور وعضو مجلس إدارة صندوق التعليم، والدكتور ناصر فؤاد صاحب مجموعة سانت جورج الطلية بالمملكة المتحدة، الدكتور محمود عزمي استشاري دولي في التعليم العالي بأمريكا، والدكتور محي حافظ مؤسس مصنع وشركة بييونير للمستحضرات الدوائية بطاكجيستان، وماجد زكي مؤسس ورئيس اكبر اكاديمية تعليمية للأطفال Little Zaks Academy في استراليا.



وخلال الجلسة، أكد ماجد زكي مؤسس ورئيس أكبر اكاديمية لتعليم الأطفال في استراليا، على ضرورة تبني التجارب التعليمية المتقدمة التي تعتمد على أساليب تعليم تفاعلية، مضيفا ان المؤتمر فرصة جيدة لتذليل المعوقات التي من الممكن أن تواجه المستثمرين في مصر وخاصة للمستثمرين العاملين في مجال مشروعات تعليم الصغار والنشء.



ومن جانبه أضاف الدكتور محمود عزمي المستشار الدولي في مجال التعليم العالي بأن الدولة تشهد تبعات ثورة جذرية في مجال التعليم قادها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال رؤية طموحة.



ودعا عزمي الي إطلاق برنامج لتدريب اساتذة الجامعة والعاملين في إدارة الجامعة من نقل تجربة التعليم عن بعد إلى الجامعات ونظام التعليم المصري.



ويالنسبة للتعليم التقليدي في مصر، فقد دعا الي تطوير هذه المنظومة التعليمية ومساعدة وإرشاد الجامعات للتطور من خلال التوأمة مع الجامعات الأجنبية بالإضافة إلى استقدام الجامعات الأجنبية ليكون لها فروعًا ومقرات في مصر.



من جانبه أكد رؤوف غبور رئيس مجموعة شركات غبور وعضو مجلس إدارة صندوق التعليم، أن الشركة استثمرت في أكاديمية غبور للتدريب لتقديم خدمات لعمالة مجموعة غبور ولكن هذا العام بدأت الأكاديمية في تقديم خدماتها للجميع لافتا الي أهمية رعاية التخصص وتطوير التعليم الفني في مصر.



لفت الدكتور محي حافظ رئيس مجلس إدارة شركة بيونيرز. للمستحضرات الدوائية بدولة طاجكستان الي أهمية الصناعات الدوائية لوزارة قطاع الأعمال التي تمتلك ٩ مصانع أدوية كانت تستحوذ على ٧٠٪؜ من السوق المصرية والآن تستحوذ فقط على ما بين ٣ إلى ٤٪؜.



وأضاف حافظ انه عكف على صياغة اول استراتيجية مصرية للسوق الدواء وصناعة الدواء والبحث العلمي الذي تقوم عليه صناعة الدواء.



وتتضمن هذه الاستراتيجية شراكة بين شركات الأدوية، حيث ان مصر لديها الكثير من الأبحاث التطبيقية التي لم تدخل حيذ التنفيذ بعد واليت من الممكن ان تنقل صادرات الدواء من ٢٠٠ مليون دولار إلى ١٠ مليار دولار.



في سياق متصل أكد ناصر فؤاد نائب عمدة مقاطعة شيشاير لجلالة الملكة إليزابيث وصاحب مجموعة سانت جورج الطبية، أن مصر تعاني من عجز شديد في عدد التمريض الطبي، لافتا أن لدينا 1.8 ممرضة لكل ألف نسمة والمعايير العالمية هي ١٠ ممرضات لكل ألف مواطن، مضيفا انه سيتم بإنشاء جامعة انجليزية مجانية في مصر للتعليم الطبي بشرط أن يعمل من يلتحق بها في المكان الذي سنحدده له لمدة ٥ سنوات، وبعدها له الحرية في العمل بأي مكان.



وأضاف فؤاد ان مشروع التأمين الصحي يحتاج مهارات لا يملكها كافة الأطباء منوها الي ان ارسال الأطباء للتدريب في الخارج أمر يحتاج خطة طويلة الأجل، لكننا نحتاج خطة سريعة لرفع مستوى الأطباء، فلابد ان نعمل على خلق جيل جديد من الأطباء، بكفاءة عالمية يستطيع الدخول في منظومة التأمين الصحي فور تخرجه، وذلك يحتاج خلق درجة علمية جديدة للأطباء تشبه شهادة ال gp من إنجلترا.



ولفت الى أن ال gp في مصر شهادة تخصص، لكنها في العالم هي شهادة تخصص، تشبة زمالة الجراحين او زمالة النساء او غيرها، مؤكدا ضرورة تغيير نظرة المجتمع للتمريض لأنها العنصر الأهم في المنظومة العلاجية.