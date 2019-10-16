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أخبار البلد

القومي لحقوق الإنسان يدعو لتحسين حالة ذوي الإعاقة البصرية

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 09:46 م
صدى البلد
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أماني نوار
بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للعصا البيضاء أثنى محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على ما تضمنه القانون رقم 10 لسنة 2018 و لائحته التنفيذية من ضمانات لنشر و تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة عمومًا و الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية .

كما شدد على أهمية تفعيل أحكام الدستور و القانون بشأن الأشخاص ذوى الإعاقة بما يكفل المزيد من تعزيز و حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية و التوعية بكيفية التعامل معهم على وجه الخصوص.

و دعا إلى اتخاذ التدابير اللازمة بصفة مستمرة لتحسين حالة الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية ، و إدماجهم فى المجتمع ، و إتاحة الفرص لهم على قدم المساواة مع باقى المواطنين .
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