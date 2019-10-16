القومي لحقوق الإنسان يدعو لتحسين حالة ذوي الإعاقة البصرية

بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للعصا البيضاء أثنى محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على ما تضمنه القانون رقم 10 لسنة 2018 و لائحته التنفيذية من ضمانات لنشر و تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة عمومًا و الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية .



كما شدد على أهمية تفعيل أحكام الدستور و القانون بشأن الأشخاص ذوى الإعاقة بما يكفل المزيد من تعزيز و حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية و التوعية بكيفية التعامل معهم على وجه الخصوص.



و دعا إلى اتخاذ التدابير اللازمة بصفة مستمرة لتحسين حالة الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية ، و إدماجهم فى المجتمع ، و إتاحة الفرص لهم على قدم المساواة مع باقى المواطنين .