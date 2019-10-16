Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وجهت رسالة لـ تركى ال الشيخ.. حفل فنى يجمع تامر حسنى ونانسى عجرم بالرياض.. الجمعة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:09 م
تامر حسنى ونانسى
تامر حسنى ونانسى عجرم
Advertisements
نبيل العدوى
يستعد الثنائى تامر حسنى ونانسى عجرم لإحياء حفل غنائى ضخم بالعاصمة السعودية الرياض، 18 اكتوبر الجارى، في الحفل الذي نفدت جميع فئات تذاكره أمس الثلاثاء.

ووجهت نانسي عجرم رسالة شكر لـ تركي ال الشيخ حول حرصه على اقامة حفلات غنائية في السعودية :" الشكر الكبير لحضرتكم معالي المستشار على سعيكم الدائم وجهودكم بتقديم أحلى الحفلات،وأنا متشوقة كتير التقي جمهوري بالمملكة العربية السعودية"."

وينتظر تامر حسنى عرض فيلمه "الفلوس" فى إجازة منتصف العام المقبل، بعد خروجه من المنافسة فى موسم عيد الأضحى، ويرجع السبب لعدم الانتهاء من عملية المونتاج.

الفيلم من بطولة خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرين إضافة إلى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.
Advertisements

ترشيحاتنا

سحب الملفات 19 أكتوبر.. قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات بالكلية الحربية والبحرية كضباط محاربين.. اعرف الشروط

مدرس اتبع جميع أساليب الحياة الصحية للعيش فترة أطول.. ومات بطريقة غريبة

قبول استقالة رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية

شيرى عادل تكشف حقيقة عودتها إلى معز مسعود .. فيديو

محمد صلاح يحول فيلم كارتون إلى واقع في عيد ميلاد مكة

المجلس القومي للشباب يعلن عن إجراء جديد لرفع الحد الأدنى للأجور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد تويوتا ياريس 2020 بعد الإعلان عنها رسميًا.. صور

من الأجمل .. تحدى فى مقاييس الجمال بين بيلا حديد وشقيقتها جيجى

بعد تقمص محمد صلاح شخصية ماوى الكرتونية.. تعرف على تفاصيل فيلم موانا