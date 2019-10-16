وجهت رسالة لـ تركى ال الشيخ.. حفل فنى يجمع تامر حسنى ونانسى عجرم بالرياض.. الجمعة

جميع فئات تذاكره أمس الثلاثاء.



ووجهت نانسي عجرم رسالة شكر لـ تركي ال الشيخ حول حرصه على اقامة حفلات غنائية في السعودية :" الشكر الكبير لحضرتكم معالي المستشار على سعيكم الدائم وجهودكم بتقديم أحلى الحفلات،وأنا متشوقة كتير التقي جمهوري بالمملكة العربية السعودية"."



وينتظر تامر حسنى عرض فيلمه "الفلوس" فى إجازة منتصف العام المقبل، بعد خروجه من المنافسة فى موسم عيد الأضحى، ويرجع السبب لعدم الانتهاء من عملية المونتاج.



الفيلم من بطولة خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرين إضافة إلى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.



يستعد الثنائى تامر حسنى ونانسى عجرم لإحياء حفل غنائى ضخم بالعاصمة السعودية الرياض، 18 اكتوبر الجارى، في الحفل الذي نفدت