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دكاكين حقوق الإنسان.. أحمد موسى يفتح النار على منظمة العفو الدولية.. فيديو

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 09:34 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هيئة الاستعلامات لابد أن ترد بقوة على تقارير منظمة الخيانة الدولية والعفو الكاذبة.

وأضاف «أحمد موسى» خلال تقديمة برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن الدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات ونقيب الصحفيين يرد على كل هذه المنظمات.

وأشار أحمد موسى، إلى أن برنامج على مسئوليتى، وبرنامج نشأت الديهي، وبرنامج ثالث يوجه تقارير من قبل تلك المنظمات.

وأوضح موسى، أن جواسيس منظمة الخيانة الدولية و - منظمة العفو سابقا- يبلغون عنى بعد فضحهم، مؤكدًا أن تلك المنظمات تقوم بتفريغ الحلقة بالكامل، ويكتبون عليها تقارير.

وتابع أحمد موسى، أن تلك المنظمات تتآمر، مؤكدًا أنه تحدث عن تلك المنظمات الكاذبة فى عام 88 بمؤسسة الأهرام فى عهد ابراهيم نافع، وأكد أنه كتب موضوع بعنوان دكاكين حقوق الإنسان.
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