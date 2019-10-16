معرفوش.. تعليق صادم من محمود قابيل عن محمد رمضان |شاهد

أنكر الفنان الكبير محمود قابيل معرفته بالفنان محمد رمضان، وذلك فى صريحات له مع برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي.



وقال محمود قابيل خلال البرنامج عن محمد رمضان: "معرفوش الحقيقة ومشوفتش له أي حاجة ومقدرش أتكلم عن واحد معرفوش بس قرأت عنه حاجات استفزتني زي صور العربيات وعرفتها من الراجل الغلبان بتاع الأمن عندي في البرج أو الراجل اللي بيشتري الخضار وبيقولي دا فيه فنان اسمه كذا عنده كام عربية وكل واحدة بكذا مليون".



وأضاف محمود قابيل: "الناس اللي بتتكلم دي مرتباتها يادوب 500 جنيه في الشهر".



يذكر أن محمود قابيل تم تكريمه قبل أيام من مهرجان الاسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط.

