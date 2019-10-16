Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

معرفوش.. تعليق صادم من محمود قابيل عن محمد رمضان |شاهد

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 09:30 م
صدى البلد
Advertisements
نبيل العدوى
أنكر الفنان الكبير محمود قابيل معرفته بالفنان محمد رمضان، وذلك فى صريحات له مع برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي.

وقال محمود قابيل خلال البرنامج عن محمد رمضان: "معرفوش الحقيقة ومشوفتش له أي حاجة ومقدرش أتكلم عن واحد معرفوش بس قرأت عنه حاجات استفزتني زي صور العربيات وعرفتها من الراجل الغلبان بتاع الأمن عندي في البرج أو الراجل اللي بيشتري الخضار وبيقولي دا فيه فنان اسمه كذا عنده كام عربية وكل واحدة بكذا مليون".

وأضاف محمود قابيل: "الناس اللي بتتكلم دي مرتباتها يادوب 500 جنيه في الشهر".

يذكر أن محمود قابيل تم تكريمه قبل أيام من مهرجان الاسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. شقيق الفنان محمد على : عامل فيها مناضل وطول عمرك مغمور فشلت فى الفن فلجأت إلى الفيديوهات

حيثيات التخابر مع حماس .. محادثات ورسائل هامة بين محمد مرسي والقيادي أحمد عبدالعاطي.. والمكالمات تكشف وجود تفاهم غير مشروع بين الجماعة وعناصر استخبارات دول أجنبية

ترشيحاتنا

فى ولايته الثالثة .. هل ينجح جروس في استعادة أمجاد الأهلي السعودي

أين خطاب الأمن.. نبيل الحلفاوي يثير الجدل بشأن تأجيل مباراة الأهلى والزمالك

محمد صلاح يحول فيلم كارتون إلى واقع في عيد ميلاد مكة

شاهد.. حلا شيحة برفقة زوجة تامر حسنى داخل عيادة ابنة أصالة

سحب الملفات 19 أكتوبر.. قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات بالكلية الحربية والبحرية كضباط محاربين.. اعرف الشروط

محمد فضل يكشف كواليس تأجيل مباراة الأهلي والزمالك وحقيقة استقالته من الجبلاية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأجمل .. تحدى فى مقاييس الجمال بين بيلا حديد وشقيقتها جيجى

بعد تقمص محمد صلاح شخصية ماوى الكرتونية.. تعرف على تفاصيل فيلم موانا

وش السعد.. 20 صورة لـ مكة محمد صلاح تتوج رحلة نجاح والدها