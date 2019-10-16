العمل بروح الفريق الواحد.. جامعة أسوان تستعد لاستضافة أسبوع الجامعات الإفريقية

سلسلة عمل وجهود متواصلة ومكثفة تقوم بها جامعة أسوان بالتنسيق بين الجهات المعنية لإستقبال الحدث الأهم والأبرز لجهود الجامعة خلال العام الحالى وهو إستضافة أسبوع الجامعات الإفريقية والذى يأتى متزامنًا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى مدينة أسوان عاصمة للشباب الإفريقى لعام 2019 .



وفى هذا الصدد يستعرض " صدى البلد " ثمار هذه الجهود والاستعداد المبكر لإنجاح فعاليات هذا الحدث وظهوره بالشكل المشرف واللائق بما يليق بالمكانة الحضارية والتاريخية لعاصمة الشباب الإفريقى .



وعقد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان إجتماعًا تنسيقيًا مع عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بمحافظة أسوان إستعدادًا لتنظيم أسبوع الجامعات الأفريقية الأول الذي يقام خلال الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر الجارى .



وصرح رئيس الجامعة أن الإجتماع تناول كافة الترتيبات اللازمة لإنجاح تنظيم أسبوع الجامعات الإفريقية والذى تبدأ فعالياته بكرنفال فنى على كورنيش النيل عصر يوم الأحد القادم بحضور جميع وفود الجامعات الإفريقية والمصرية المشاركة .



وأوضح "غلاب"، بأن الإجتماع تناول أيضًا إجراءات وترتيبات الدخول لإستاد أسوان الرياضى والذى سيحتضن حفل الإفتتاح من خلال تنظيم طابور عرض ثم عروض لطلاب التربية الرياضية ، يليه عروض فنية لـ 8 فرق للفنون الشعبية ثم فقرات فنية متنوعة .



وفى نهاية الإجتماع أشاد غلاب بتضافر كافة الجهود لجميع القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة والتى تعمل كفريق عمل واحد من أجل إنجاح أسبوع الجامعات الأفريقية الأول الذى تشارك فيه وفود 22 دولة أفريقية و23 جامعة مصرية ، وذلك فى عرس أفريقى يهدف إلى تعزيز وتقوية الشراكة مع أشقائنا فى الجامعات الأفريقية ، وتبادل الخبرات والثقافات ونشر التعايش السلمى .

