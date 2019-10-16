أشرف الشرقاوي يكتب: سيدي الرئيس



اقف لك احتراما واعطي لك التحية العسكرية من مواطن مدني بسيط اجلالا وتقديرا لانك انقذت بلادنا من خطر التقسيم . واعترف لك سيدي الرئيس بأنك افضل رئيس انجبته البلاد منذ ثورة يوليو فأنت من توليت المهمة في وقت الضياع ونأيت بمصرنا عن فخ المؤامرات والمكائد والضغائن التي كانت منصوبة لبلادنا . اتباهى وامشي في الطرقات مفتخرا بأن لنا جيشا يعد من اقوي جيوش العالم جيشا اخذ على عاتقه حماية المنطقة العربية بأسرها واصبح المسئول عن امن جميع العرب، وازيد فخرا وانا ارفع هامتي فخرا وعزة بهذا الجيش العتي الذي يقف في وجه الارهاب الموجه ضد البلاد، افتخر بك جيشا بأنك ما تركت شعبك يوما، وشاركت شعبك في حل الازمات فيا جيش مصر فيا جيش مصر حماك الله لنا جيشا ومؤازرًا وقت الشدائد ففيك يا جيشنا ولدي فلذة كبدي وفيك اخي وابن اخي، ففيك يا جيشي عرقي واصالتي وقوميتي فكيف لا انحني لكل فردا في القوات المسلحة المصرية يلاقي الموت كل لحظة لكي أعيش .





فيا سيادة الرئيس وبصفتك القائد الاعلي للقوات المسلحة المصرية من قلوبنا لك ولكل افراد القوات المسلحة امضوا علي بركة الله فنحن نعيش في حماكم ولن نحس بالامان الا في حماكم فان الجيش من الشعب والرئيس والشعب يدا بيد مع الجيش. فيا سيدي الرئيس اعانك الله علينا وعلي مصرنا اعانك الله علي شعب لا تهمه الانجازات ولا المشاريع العملاقة ولا يفكر الا في الطعام والشراب فقط فنحن شعب تملؤه العيوب والمشكلة في بطوننا الكل شعاره نأكل كي نعيش اما شعارنا نحن المصريون نعيش لكي نأكل.





فيجب علينا جميعا ان نطور من فكرنا الاستهلاكي ونوجه حياتنا إلي المنهاج الصحيح، فأتمني من الله ان يصلح حالنا جميعا وان يقويك الله علينا وعلي مصرنا وعلي اعدائك في الداخل وفي الخارج.



فلتحيَ مصر، تحيا مصر تحيا مصر شعبًا وجيشا وقائدا افتخر به واعترف بأنه لن تنجب البلاد مثله فتحية لك سيادة الرئيس وتحيا مصر وتحيا مصر.





وحزني عليكٍ يا سوريا كثير وآه يا يمني ويا ويلتي يا عراق وقلبي معكٍ ليبيا وتحيرت من شمالك وجنوبك يا سودان وتذكرت جنوبك يا لبنان وادعو ان تتعافي يا سعودية وان يلتئم شملك يا جزائر وان تعود اليك ارضك يا فلسطين وان تنتهي مشاكلك يا تونس.



أليس لي الحق ان افتخر بك قائدي وان اقول الحمد لله علي وحدة مصر.



نعم سيدي الرئيس افتخر وكلي عزة وفخرا انك انت الرئيس القائد الذي انتشل البلد بعد ان كانت في مهب الريح افتخر بك لانك وضعت مصر في قوامها الصحيح افتخر بك لانك حولت وابهرت انظار العالم تجاهها بعد ان حاول المغرضون واصحاب المصالح النيل منها.