Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

أشرف الشرقاوي يكتب: سيدي الرئيس

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:53 م
صدى البلد
Advertisements
نعم سيدي الرئيس افتخر وكلي عزة وفخرا انك انت الرئيس القائد الذي انتشل البلد بعد ان كانت في مهب الريح افتخر بك لانك وضعت مصر في قوامها الصحيح افتخر بك لانك حولت وابهرت انظار العالم تجاهها بعد ان حاول المغرضون واصحاب المصالح النيل منها. 

اقف لك احتراما واعطي لك التحية العسكرية من مواطن مدني بسيط اجلالا وتقديرا لانك انقذت بلادنا من خطر التقسيم . واعترف لك سيدي الرئيس بأنك افضل رئيس انجبته البلاد منذ ثورة يوليو فأنت من توليت المهمة في وقت الضياع ونأيت بمصرنا عن فخ المؤامرات والمكائد والضغائن التي كانت منصوبة لبلادنا . اتباهى وامشي في الطرقات مفتخرا بأن لنا جيشا يعد من اقوي جيوش العالم جيشا اخذ على عاتقه حماية المنطقة العربية بأسرها واصبح المسئول عن امن جميع العرب، وازيد فخرا وانا ارفع هامتي فخرا وعزة بهذا الجيش العتي الذي يقف في وجه الارهاب الموجه ضد البلاد، افتخر بك جيشا بأنك ما تركت شعبك يوما، وشاركت شعبك في حل الازمات فيا جيش مصر فيا جيش مصر حماك الله لنا جيشا ومؤازرًا وقت الشدائد ففيك يا جيشنا ولدي فلذة كبدي وفيك اخي وابن اخي، ففيك يا جيشي عرقي واصالتي وقوميتي فكيف لا انحني لكل فردا في القوات المسلحة المصرية يلاقي الموت كل لحظة لكي أعيش . 

فيا سيادة الرئيس وبصفتك القائد الاعلي للقوات المسلحة المصرية من قلوبنا لك ولكل افراد القوات المسلحة امضوا علي بركة الله فنحن نعيش في حماكم ولن نحس بالامان الا في حماكم فان الجيش من الشعب والرئيس والشعب يدا بيد مع الجيش. فيا سيدي الرئيس اعانك الله علينا وعلي مصرنا اعانك الله علي شعب لا تهمه الانجازات ولا المشاريع العملاقة ولا يفكر الا في الطعام والشراب فقط فنحن شعب تملؤه العيوب والمشكلة في بطوننا الكل شعاره نأكل كي نعيش اما شعارنا نحن المصريون نعيش لكي نأكل.

فيجب علينا جميعا ان نطور من فكرنا الاستهلاكي ونوجه حياتنا إلي المنهاج الصحيح، فأتمني من الله ان يصلح حالنا جميعا وان يقويك الله علينا وعلي مصرنا وعلي اعدائك في الداخل وفي الخارج.

فلتحيَ مصر، تحيا مصر تحيا مصر شعبًا وجيشا وقائدا افتخر به واعترف بأنه لن تنجب البلاد مثله فتحية لك سيادة الرئيس وتحيا مصر وتحيا مصر. 

وحزني عليكٍ يا سوريا كثير وآه يا يمني ويا ويلتي يا عراق وقلبي معكٍ ليبيا وتحيرت من شمالك وجنوبك يا سودان وتذكرت جنوبك يا لبنان وادعو ان تتعافي يا سعودية وان يلتئم شملك يا جزائر وان تعود اليك ارضك يا فلسطين وان تنتهي مشاكلك يا تونس.

أليس لي الحق ان افتخر بك قائدي وان اقول الحمد لله علي وحدة مصر.
Advertisements

ترشيحاتنا

شاهد تويوتا ياريس 2020 بعد الإعلان عنها رسميًا.. صور

ردا على أكاذيب الإخوان..مصدر : تطعيمات الالتهاب السحائي مجانية لطلبة المدارس

قبول استقالة رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية

مدرس اتبع جميع أساليب الحياة الصحية للعيش فترة أطول.. ومات بطريقة غريبة

وصفها بـ سياسية من الدرجة الثالثة .. صدام بين ترامب ورئيس مجلس النواب الأمريكي

أول تعليق من فرجاني ساسي عقب أنباء رحيله عن الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد تويوتا ياريس 2020 بعد الإعلان عنها رسميًا.. صور

من الأجمل .. تحدى فى مقاييس الجمال بين بيلا حديد وشقيقتها جيجى

بعد تقمص محمد صلاح شخصية ماوى الكرتونية.. تعرف على تفاصيل فيلم موانا