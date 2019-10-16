برلماني: الشعب أدى دورًا وطنياً خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

قال النائب عبد الفتاح يحيى أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن إشادة ان كريستالينا جورجييفا المدير العام لصندوق النقد الدولى ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، مهمة وفى محلها، مؤكدا ان العديد من المؤسسات الدولية تواصل إشادتها بنجاح البرنامج وليس صندوق النقد الدولى وحدة.





وأضاف عبد الفتاح يحيى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، ان برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى جاء بإرادة سياسية قوية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتم تنفيذه من قبل الحكومة بعد المتابعة المستمرة من الرئيس لما يتم تنفيذه، مشيرا إلى أن كافة الخطط التى نفذت كانت مدروسة بعناية.





وتابع أمين سر لجنة القوى العاملة ، الرئيس السيسى صارح الشعب المصرى من البداية بتبعات تنفيذ البرنامج، والشعب قام بدور وطنى كبير فى هذا الشأن، مشيرا إلى أنه خلال تنفيذ البرنامج اتخذت الدولة العديد من اجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا، مثل معاش تكافل وكرامة، رفع الحد الأدنى للأجور ، زيادة نصيب دعم الفرد ببطاقات التموين .





يشار إلى ان كريستالينا جورجييفا المدير العام لصندوق النقد الدولى طلبت من الدكتور مصطفى مدبولى نقل تحياتها وتهانيها للرئيس عبد الفتاح السيسى على النجاح المذهل الذى حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى، وفى ظروف لم تكن سهلة، مشيرة إلى حديثها فى خطبة هامة لها منذ يومين وأنها استخدمت مصر كنموذج لامع للدول التى طبّقت برنامج إصلاح قوى وناجح.



