أمح يقصف جبهة الزملكاوية بعد تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك| فيديو





علق امح الدولي اشهر مشجعي الاهلي من ذوي الاحتياجات الخاصة علي قرار اتحاد الكرة المصري بتأجيل لقاء القمة بين الاهلي والزمالك في اطار مباريات الدوري المصري لاجل غير مسمي.ونشر امح فيديو عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وظهر وهو يقول "انا زعلان علشان ماتش الزمالك والاهلي اتأجل علشان انا مخدتش بليلة".ولاقي الفيديو ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "اموح العسل" و"احلي قصف جبهة يا امح" و "عسل يا امح".يشار الى ان اتحاد الكرة المصري قرر تأجيل لقاء القمة بين الاهلي والزمالك في اطار مباريات الدوري المصري الممتاز لاجل غير مسمي والذي كان مقررا اقامته مساء الاحد القادم.