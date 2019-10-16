عمرو مصطفى يحصد 2.5 مليون مشاهدة بـ لعبت مع الأسد.. فيديو

دخلت أغنية لعبت مع الاسد للفنان عمرو مصطفى الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب، بعد أن حققت ما يقرب من 2 مليون و529 ألف مشاهدة.





وطرح عمرو مصطفى ألبومه الجديد "لعبت مع الأسد"، والذي يعود من خلاله إلى الغناء بعد تقديمه العديد من الألحان الناجحة.





ويتضمن الألبوم 10 أغانِ، جميعهم من كلمات تركي آل الشيخ، وهم :" هتوحشنا"، و"سلمى"، و"أسمع الكلام"، و"غدارة"، و"أسطورة"، و"مفيش غيري"، و"أسيب ماتسابش"، و"مايهمنيش"، و"جاحدة"، و"لعبت مع الأسد".



