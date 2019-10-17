اليوم.. المالية تقترض 19 مليار جنيه من البنوك لتمويل عجز الموازنة

تقترض وزارة المالية اليوم الخميس من البنوك 19 مليار جنيه لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة، عبر أجلي 182 و 364 يوما.



قالت الوزارة عبر تقرير صادر عنها إنها عهدت للبنك المركزي المصري بعمليات طرح أجال الخزانة إذ من المقرر طرح أجل 182 يوما بـ9.5 مليار جنيه و كذلك أجل 364 يوما بنفس قيمة الطرح الأول.



وتسعي وزارة المالية علي مدار الأسبوع الجاري لبيع آجال "91،266،364،182" يوما و استحقاقي خزانة 3 و 7 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 42.25 مليار جنيه مخطط بيعها علي مدار 3 عطاءات أسبوعية لأيام الأحد والإثنين والخميس من كل أسبوع.



وباعت وزارة المالية أذون وسندات خزانة بقيمة 24 مليار جنيه يومي الأحد و الاثنين من الأسبوع الجاري.

