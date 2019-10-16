شائعات مغرضة.. صحة الدقهلية: لم نسجل ظهور اى حالات إصابة بالالتهاب السحائى

سادت حالة من الخوف والقلق بين أهالى الدقهلية عقب انتشار شائعة عن ظهور مرض الالتهاب السحائي رغم الالتزام بأخذ التطعيمات بالمدارس .



وأعلن الدكتور سعد عبداللطيف مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية في تصريحات صحفية له مساء اليوم الأربعاء عدم ظهور أى حالات اطلاقا من الالتهاب السحائى بالدقهلية.



وأضاف وكيل الوزارة ان وزارة الصحة أكدت فى بيان رسمى عدم ظهور أى حالات بالاسكندريه وأهابت صحة الدقهلية بالمواطنين عدم الانسياق نحو أى شائعات من انتشار المرض بين المحافظات.



وأشار الى أن مديرية الصحه بالدقهليه تقدم التطعيمات بانتظام للأطفال والتلاميذ بالمدارس وخاصة فى المراحل الدراسية الأولى أولى حضانة وأولى ابتدائى واولى اعدادى واولى ثانوى مطمئنا أولياء الأمور على أبنائهم.

