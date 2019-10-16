بملابس شتوية.. شيرين رضا تفاجئ متابعيها بإطلالة غامضة في كوبنهاجن

شاركت شرين رضا صورة لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وقد ظهرت في الصورة بإطلالة شتوية دافئة، ومميزة، وقد قاكمت بإلتقطاتها في طريقها إلى كوبنهاجن في مدينة كوبنهاجن، والتقطت شيرين رضا صورتها وهي على متن احدى السفن المبحرة في البحر.



وارتدت شيرين رضا جاكت ثقيلا باللون الرمادي، وتحته توب باللون الأسود، وقد تركت شعرها مسندلا عبر اكتافها بطريقة ناعمة، وانسيابية للغاية، وهو ما تناسب مع إطلالتها.



فيما لم تتكلف شيرين رضا في وضع المكياج، حيث اختارت عدم الظهور بمساحيق التجميل إطلاقًا، وهو ما ابرز من رقة وجمال ملامحمها الناعمة.



وأكملت شيرين رضا إطلالتها باختيار نظارة شمسية بالشكل الدائري، وباللون الأسود، ولم تختر ارتداء الاكسسورات مطلقًا.



وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..